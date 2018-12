Beziehungs-Aus nach 10 Jahren! Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt

Über 10 Jahre waren Helene und Flori das Traumpaar des deutschen Schlagers. Ihre Liebe schien unerschütterlich. Kennengelernt hatten sich die beiden im Mai 2005 in einer TV-Show, seit 2008 waren sie offiziell ein Paar. Und jetzt haben sie überraschend ihre Trennung "in Freundschaft" bekannt gegeben, wie Helene und Florian schreiben.

Auf ihrem Facebook-Account findet Helene Fischer ehrliche und berührende Worte: "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege! […] Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin. Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht! Ich bin nicht nur für 10 wundervolle Jahre dankbar, sondern jetzt auch dankbar solch einen Freund in meinem Leben zu wissen."