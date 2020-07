Moderator Florian Silbereisen begrüßt in seiner Schlagershow "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" viele erfolgreiche Schlagerstars in den Kitzbüheler Alpen. Mit Beatrice Egli singt er den Hit "Eins kann mir keiner nehmen".

