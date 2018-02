SWR4 Musiknews Das ist Dieter Bohlens Neue!

Dieter Bohlen hat sich nach der musikalischen Trennung von Vanessa Mai jetzt einen neuen Schlagerstar geangelt: Anna-Maria Zimmermann. Der 64-Jährige wird ihr neues Album "Sorgenfrei" produzieren. Es soll im frühen Sommer 2018 veröffentlicht werden. Die Fans können sich zusätzlich auf die baldige TV-Premiere freuen. Die Sängerin wird am 17. März in der Florian Silbereisen-Show "Heimlich! Die große Schlagerüberraschung" auftreten. Es scheint zur Zeit richtig gut für Anna-Maria Zimmermann zu laufen. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: "Ich bin überglücklich - privat, wie beruflich. Und mit dieser puren 'Zufriedenheit' freu ich mich auf alles, was dieses Jahr passiert. Danke an mein ganzes Team, meine neue Plattenfirma, Dieter Bohlen und nicht zuletzt meinem Ehemann und klein Matti." Im Januar ist Anna-Maria nämlich Mama geworden. (26. Februar 2018)

Marie Reim startet durch

Marie Reim (unten Mitte) wurde das musikalische Talent quasi in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter von Michelle und Matthias Reim. Auch die 17-jährige möchte in der Schlagerbranche Fuß fassen. Dazu hat sie jetzt einen Vertrag bei einer Plattenfirma unterschrieben. "Ich freue mich, das perfekte Team zum Aufbau meiner Karriere gefunden zu haben", freut sich Marie. Wir warten mit Spannung auf ihre erste Single, die im Mai veröffentlicht werden soll. Ihren ersten großen Fernsehauftritt hatte sie bereits 2015 bei der großen TV-Show "150 Jahre Schlager – Das große Fest zum Jubiläum". Dort sang sie mit ihrer Mutter im Duett. Aber schon damals wusste sie, dass sie Sängerin werden will. (23. Februar 2018)

voXXclub fahren nicht nach Lissabon

Die Entscheidung ist gefallen. Beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 in Berlin am 22. Februar sind voXXclub auf dem vorletzten Platz gelandet. Insgesamt gab es sechs Teilnehmer. Gewonnen hat Michael Schulte mit der Ballade "You Let Me Walk Alone" und wird Deutschland am 12. Mai in Lissabon beim Finale des Eurovision Song Contest vertreten. Eins kann die Jungs von voXXclub zumindest trösten: Bei der Publikumswertung sind sie auf Platz 2 gelandet. (23. Februar 2018)

Thomas Anders singt weiter deutsch

Thomas Anders hat 35 Jahre in englischer Sprache gesungen und dann 2017 sein erstes deutsches Album "Pures Leben" herausgebracht. Auch sein nächstes Album wird wieder auf Deutsch sein. "Da freue ich mich auch drauf. Es sind schon ein paar Titel aufgenommen. Es wird auch wieder ein tolles Album. Ganz wichtig finde ich, dass es diese Thomas Anders-Handschrift hat", das hat er uns im Interview erzählt. Und so viel hat er schon mal verraten: Beim Texten holt er sich dabei unter anderem prominente Unterstützung von Singer-Songwriter Gregor Meyle. (20. Februar 2018)

Helene Fischer setzt ihre Tour fort

Darauf haben die Fans gewartet: Helene Fischer hat offenbar ihre Krankheit überwunden! Nachdem alle Konzerte in Berlin und die ersten zwei von fünf Konzerten in Wien abgesagt wurden, hat der Veranstalter jetzt verkündet: "Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass Helene ab Freitag, den 16.02.2018, ihre Tournee fortsetzen kann." Wegen eines Infekts in den oberen Atemwegen hatte Helenes Arzt ihr von Bühnenauftritten abgeraten. Vielfach wurde wild spekuliert, was bei der Sängerin los war. Bei Facebook findet die Sängerin dazu klare Worte: "Ich bin weder schwanger und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich! Totaler Quatsch! Ich bin auch nicht todkrank, ich komme wieder!!!"

"Salamitaktik" bei Konzertabsage verärgert Fans

Der Veranstalter hatte zuvor nicht gleich alle Konzerte in einer Stadt abgesagt, sondern nach und nach. Diese "Salamitaktik" schmeckte den Fans gar nicht. Viele waren sauer. "Meine Kritik richtet sich an den Veranstalter, der damit spekuliert seinen finanziellen Verlust so gering wie möglich zu halten", kommentierte zum Beispiel ein Fan auf Helene Fischers Facebook-Seite. Ein anderer schrieb: "Es ist ok, wenn Helene krank ist. Sie ist auch nur ein Mensch." Die bereits bezahlten Konzertkarten sind für die eventuellen Ersatztermine gültig oder können zurückgegeben werden. Doch die Fans bleiben auf den Reisekosten sitzen. Bleibt nur zu hoffen, dass Helene ihre anstrengende Tour durchhält und wieder "Hundert Prozent" geben kann! (16. Februar 2018)

"Flashdance" mit Gitte Haenning

Sängerin Gitte Haenning (71) wird ab September im Musical "Flashdance" mitspielen. Vor 35 Jahren erschien der Kultfilm mit Hits wie "What A Feeling" und "Maniac", jetzt kommt die Geschichte als Musical nach Deutschland. Darin geht es um die 18jährige Alex, die tagsüber als Schweißerin arbeitet, nachts jedoch in fragwürdigen Bars tanzt. Der Grund: Sie träumt von einer Karriere als Tänzerin. Gitte Haenning wird die Rolle der Hannah spielen, die Alex unterstützt. "Tanzen ist wichtiger als Singen für mich, ich finde Tanzen so lebensbejahend und so lebendig und kraftvoll", so Haenning. Derzeit spielt die Sängerin noch regelmäßig im Theater Lübeck die Hauptrolle der Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard" und tourt mit ihrer Band durch Deutschland. Ab September wird sie dann im Musical "Flashdance" zu sehen sein. Zunächst in Hamburg im "Mehr! Theater", danach geht es auf Tournee nach Düsseldorf, Salzburg und Bremen. In Planung sind außerdem Aufführungen in Berlin, Essen und Frankfurt. (5. Februar 2018)

Lichtblick: die neue Schlager-Girlgroup!

Die neuste Girlgroup am Schlagerhimmel heißt Lichtblick. Den Namen sollte man sich schon mal einprägen. Es könnte sein, dass die vier hübschen Mädels die Schlagerszene ordentlich aufmischen. Und wer steckt dahinter? Niemand anderes als Kristina Bach. Sie hat nämlich am Debüt-Album von Lichtblick mitgewirkt. Die Cappuccinos und Annemarie Eilfeld hat Kristina Bach bereits bekannt gemacht. Helene Fischer wurde von ihr mit dem Superhit "Atemlos" gesegnet. Jetzt möchte sie Rebecca, Anna, Lisa und Louiza (von li. nach re.) ganz groß rausbringen. Die erste Single heißt "1.001 Nacht". Einige Schlagerfans konnten sich am 30. Januar bei den Aufzeichnungen der Sendung "Meine Schlagerwelt - Die Party mit Ross Antony" im Eventpalast Leipzig ein Bild von Lichtblick machen. (2. Februar 2018)

Tina York neue Dschungelkönigin?

Tina York (63) aus Bingen am Rhein hat große Chancen, Dschungelkönigin zu werden. Die Schlagersängerin ("Wir lassen uns das Singen nicht verbieten") ist aktuell Dschungelcamp-Teilnehmerin in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Das Konzept: eine Gruppe Prominenter zieht für ein paar Tage in den Urwald und wer am längsten durchhält, wird Dschungelkönig/in. Am kommenden Samstag (03. Februar) ist das Staffel-Finale. Bisher stand Tina York im Schatten ihrer großen Schwester Mary Roos (69). Doch das hat sich jetzt geändert. Sie gilt als gute Seele der Dschungelshow und erfreut sich großer Beliebtheit, auch beim jungen Publikum. Ihre Schwester Mary war anfangs geschockt, als sie Tina im Dschungel sah. Doch jetzt ist sie richtig stolz: "Ich liebe meine Schwester und ich glaube, dass sie das ganz toll macht. Sie ist eben meine Schwester", so Mary Roos in einem TV-Interview. Wir drücken Tina York alle Daumen! (1. Februar 2018)

Vincent Gross tourt mit Maite Kelly

Maite Kelly hat ganz stolz auf ihrer Facebook-Seite verkündet, dass Vincent Gross bei ihren Zusatzkonzerten im April mit ihr auf Tour darf. "Nach Feuerherz im letzten Jahr, freue ich mich, auch bei den kommenden Konzerten wieder einen jungen Künstler auf Tour dabei zu haben, der durch und durch musikalisch ist, viele seiner Songs selber schreibt - und einfach ein toller Typ ist." Vincent Gross freut sich riesig, dass er mit der erfolgreichen Sängerin unterwegs sein darf und schreibt auf seiner Facebookseite: "Danke liebe Maite Kelly - ich bin unfassbar glücklich, dass ich mit dir auf Tour darf!" Im letzten Jahr ist Vincent Gross mit seinem ersten Album "Rückenwind" richtig durchgestartet. Im Oktober 2017 haben wir den Nachwuchssänger mit dem SWR4 Musikpreis ausgezeichnet. (23. Januar 2018)

Beatrice Egli bei "Sturm der Liebe"

Beatrice Egli geht unter die Schauspieler. Anfang Februar wird sie in einer Gastrolle in der ARD Serie "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Die schöne Schweizerin spielt ab Folge 2861 sich selbst. Christoph Saalfeld, gespielt von Dieter Bach, engagiert die Schlagersängerin als Überraschung für seine Braut Alicia Lindbergh (Larissa Marolt). Schauspielerei ist für Beatrice Egli aber kein völliges Neuland. 2011 schloss sie ihre Ausbildung an der Schule für Schauspiel in Hamburg ab. Außerdem trat die Sängerin 2013 in der Serie "Unter uns" auf, wo sie aber vor allem als Sängerin auftrat. Und sie übernahm letztes Jahr im Zeichentrickfilm "My Little Pony" die deutsche Synchronisation der Einhorn-Prinzessin "Skystar". Vielleicht überrascht uns Beatrice Egli ja irgendwann mit einer großen Hauptrolle in einem Film. (09. Januar 2018)

Anita und Alexandra Hofmann privat wie nie

Die beiden Schwestern Anita und Alexandra Hofmann feiern dieses Jahr ihr 30jähriges Bühnenjubiläum. Das SWR Fernsehen hat die Sängerinnen deshalb mehrere Wochen begleitet und eine 90 Minuten lange Sendung über sie erstellt. Die "Musikalische Reise mit Anita und Alexandra Hofmann" zeigt die wichtigsten Stationen ihres Lebens. Auch beim Dreh ihres neuen Musikvideos war das Kamerateam dabei oder Backstage beim Open-Air-Konzert in Kitzbühel. "Man sieht uns wirklich von allen Facetten", so Anita. "So privat wie man uns da sieht, hat man uns eigentlich so noch gar nie gezeigt." (5. Januar 2018)

voXXclub beim ESC-Vorentscheid

voXXclub nehmen am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest 2018 teil. Neben fünf anderen Kandidaten sind die fünf Jungs Teilnehmer der Show "Unser Lied für Lissabon", die am Donnerstag, 22. Februar 2018, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. Wir drücken voXXclub alias Florian Claus, Stefan Raaflaub, Korbinian Arendt, Christian Schild und Michael Hartinger auf jeden Fall fest die Daumen. Vielleicht schaffen sie es ja, Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contests am 12. Mai in Lissabon zu vertreten. (29. Dezember 2017)

Oonagh ist Mama geworden

Kurz vor Weihnachten hat Senta-Sofia Delliponti, besser bekannt als Sängerin Oonagh, auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben. Sie schreibt: "Das Allerbeste liegt gerade in meinem Arm und zwar meine gesunde Tochter." Das ist doch das tollste Weihnachtsgeschenk, was man sich wünschen kann. Im April will die Sängerin weiter auf Tour gehen. (27. Dezember 2017)

Lindt Bennett: Neue Musik trotz Krebs

Gute Nachrichten: 2018 wollen Lindt Bennett trotz Krankheit mit neuer Musik starten. Das Duo wird sogar noch dieses Jahr zu sehen sein. Nämlich in der MDR-Show "Weihnachten bei uns" mit Kim Fisher - der erste gemeinsame Auftritt seit einem Jahr. Die beiden hatten lange nichts von sich hören lassen. Kein Wunder, denn Kim (links) litt seit Juni 2017 an einem Gehirntumor und Lungenkrebs. Die Ärzte machten ihr nicht viel Hoffnung. Doch die Bestrahlung hat gewirkt. Laut ihrer Facebook-Seite sind seit September alle Metastasen im Kopf komplett verschwunden. Jetzt gilt es den Lungenkrebs zu besiegen. Große Unterstützung erhält Kim von ihrer Duettpartnerin und Freundin Anne Lindt. Wir wünschen weiterhin viel Kraft und gute Besserung! (22. Dezember 2017)

Frank Zander verwöhnt Obdachlose

Jedes Jahr ein Highlight für Obdachlose in Berlin: Frank Zander lud am 19. Dezember wieder Menschen von der Straße zum traditionellen Weihnachtsessen ein. Im Hotel Estrel tischten der Sänger und seine Helfer rund 3000 Obdachlosen und Bedürftigen Gänsebraten auf. Zu den Helfern zählten Künstler wie z.B. David Garrett, Nicole, Jay Khan und Dieter Hallervorden. Zander selbst hatte erst vor wenigen Wochen eine Krebsoperation überstanden. (20. Dezember 2017)

Anna-Maria Zimmermann ist Mama

Anna-Maria Zimmermann (29) ist zum ersten Mal Mama geworden. Nach drei Jahren Ehe hat sie nun am 16. Dezember ganz glücklich auf ihrer Facebook-Seite gepostet:

Das ist doch mal ein wunderschönes Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Wir wünschen der glücklichen Familie alles Gute! (18. Dezember 2017)

Ross Antony hat geheiratet

Mit diesem Foto und der Überschrift "Merry Hochzeit" überraschte Ross Antony seine Fans bei Instagram. Denn er und sein Lebensgefährte Paul Reeves haben offiziell geheiratet. "Wir sind mega stolz in einem Land zu wohnen, wo die Ehe für alle möglich ist", so Ross Antony. Das Paar lebt bereits seit elf Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. "Unsere Liebe wollten wir trotzdem nun auch "offiziell" in die Ehe umwandeln... Sooo ein tolles Gefühl!!!". Die Hochzeit scheint ganz leger abgelaufen zu sein, denn die beiden haben offenbar in gemütlichen Weihnachtspullovern geheiratet. Ross in seinem Elfenpulli schrieb dazu auf Instagram: "Ich habe Rudolph geheiratet ;-)" Wir gratulieren ganz herzlich! (14. Dezember 2017)

