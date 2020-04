Überraschend meldet sich der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller aus seiner Auszeit zurück. Mit seinem neuen Lied "Neuer Wind" will Gabalier zum positiven Nachdenken anregen.

Die Corona-Krise sorgt für neuen Wind

In seinem neuen Lied "Neuer Wind" verarbeitet Andreas Gabalier seine Gefühle und Gedanken rund um die Corona-Krise: "Anhand der medialen Berichterstattungen, war mir sehr schnell bewusst, wohin diese Reise gehen würde und so habe ich mich in der Stille der Nächte, welche mir durch die Entschleunigung unseres täglichen Lebens noch viel leiser erschienen, intensiv damit beschäftigt meinen Blick auf diese neue Zeit auf Papier zu bringen”.

Der Volks-Rock'n'Roller nachdenklich am Klavier

Entstanden ist der Song in seinem Wohnzimmer am Klavier. In seinem Musikvideo zur Single sitzt der 35-Jährige Sänger an einem Flügel in einer leeren Halle. Ein Freund von Gabalier hat den Clip mit einer Handkamera gedreht. Zwischendurch sind Naturbilder zu sehen. Auch das Lied selbst ist sehr dezent gehalten: Gabaliers Stimme wird nur von einem Piano begleitet. Auf weitere Instrumente hat er verzichtet. Denn er wollte nicht von der Botschaft und dem Text von "Neuer Wind" ablenken.

Positive Gedanken des Sängers

In dem Titel geht es darum, was passiert wenn die Welt zur Ruhe kommt. Gabalier hat seinen Blick auf positive Aspekte gelegt: Die Natur erholt sich. Die Menschen achten wieder mehr aufeinander und halten zusammen. Und so singt er:

"Der Drang nach all den Nichtigkeiten ist plötzlich ganz verstummt. In der Einsamkeit wird der Mensch wieder Mensch beim im Wald spazieren gehen. Die Kinder den Frühling nach ewiger Zeit wieder wachsen sehn."

Persönliche Botschaft von Andreas Gabalier

In einem Facebook-Video hat sich der österreichische Sänger dazu geäußert und grüßt seine Fans: "Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr könnt euch Zuhause irgendwie beschäftigen. Ich hoffe, die Sorgen halten sich irgendwie in Grenzen. Und der Mut und die Hoffnung auf eine bessere Zeit, die auf jeden Fall wieder folgen wird, hat dann doch irgendwie über euch die Überhand."