Der Sänger mit dem Schnauzbart und der Wuschelfrisur machte 1976 auf sich aufmerksam. Wolfgang Remling, besser bekannt als Wolfgang Petry, veröffentlichte "Sommer in der Stadt". In der ZDF-Hitparade erntete der Sänger großen Beifall: "Ich bekam einen Anruf und man sagte mir, Du bist in der Hitparade. Dabei kannte ich die Sendung bis dahin nicht einmal", erzählte er Jahre später in einem Interview.