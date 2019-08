In welchem Ort auf Mallorca befindet sich das Café von Jürgen Drews?

Jürgen Drews eröffnete im April 2011 ein Café auf Mallorca in Santa Ponca, in dem er bis heute regelmäßig auftritt. Neben Dülmen in NRW ist Mallorca mittlerweile sein zweiter Wohnsitz.