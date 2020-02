Dauer 8:46 min Margit Sponheimer ist noch lange nicht am Ende! Einer ihrer letzten Auftritte vor dem Rückzug von der Fastnacht: Margit Sponheimer bei der SWR4 Radiofastnacht in Mainz!

Völlig überraschend und mit bewegenden Worten hat die Grande Dame der Mainzer Fastnacht, Margit Sponheimer, heute ihre Fastnachtskarriere beendet. Live bei SWR4 Rheinland-Pfalz sagte die Sängerin am Nachmittag: "Tschüss und ich hab' Dich gelle gern! Was ich gemacht habe über die 60 Jahre war schön und hat mir auch gut getan. Aber irgendwann muss man auch ein leises Servus sagen.“ Sie erklärte, dass es keinen Rücktritt vom Rücktritt geben werde und dankte explizit ihren Fans. „Behalten Sie mich so in Erinnerung, dann bleibe ich lang und gerne bei Ihnen“. Zusätzlich versicherte Margit Sponheimer, dass sie sich nicht ganz aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wolle. „Weiter geht es mit Musical, weiter geht es mit Theater spielen“. (23. Februar 2020)

Brink und Liebing auf Platz 1

Electrola/Arjang Varahram

Bernhard Brink und Sonia Liebing haben allen Grund zu feiern: Sie haben es mit ihrem Duett "Du hast mich einmal zu oft angesehen" auf Platz 1 der Schlagercharts geschafft. Das Konzept, "Schlagertitan" trifft Nachwuchssängerin, ist voll aufgegangen. Bernhard Brink schreibt auf seiner Facebookseite: "Wir freuen uns sehr darüber!" Auch Sonia Liebing teilt ihre Begeisterung mit ihren Facebook-Fans: "Danke für dieses super Ergebnis." (21. Februar 2020)

So heißt die erste Single von Marie Reim

Pressestelle Sony Music/Anelia Janova

Marie Reim, die Tochter von Michelle und Matthias Reim, hat am Valentinstag (14. Februar) ihre erste Single "SOS" veröffentlicht. In dem Lied singt Marie von einem Typen, dem sie eigentlich gar nicht verfallen wollte. Mama und Papa können jedenfalls mächtig stolz sein. Halbbruder Julian ist bereits seit September 2019 erfolgreich als Newcomer unterwegs. Sein Musikvideo zur Debütsingle "Grau" hat vor kurzem die Eine-Million-Marke geknackt. Bei der musikalischen Familie ist das jedoch nicht verwunderlich. Von der Musikalität der Eltern kann man sich übrigens am 28. März auf der "Schlagernacht des Jahres" in Mannheim überzeugen lassen. Dort werden Michelle und Matthias Reim auftreten. (14. Februar 2020)

Beatrice Egli für Schweizer Musikpreis nominiert

Beatrice Egli ist bei den "Swiss Music Awards", dem größten Musikpreis in der Schweiz, in der Kategorie als beste weibliche Künstlerin nominiert. Sie freut sich sehr und hat bei Facebook ein Video auf Schweizerdeutsch geteilt: "Es ist gerade so ein schöner Moment in meinem Leben!" Mit ihr sind noch zwei andere Künstlerinnen nominiert, gegen die sie sich durchsetzen müsste. Die Verleihung findet am 28. Februar 2020 in Luzern statt. Abgestimmt werden kann allerdings nur in der Schweiz. (31. Januar 2020)

Heinz Rudolf Kunze bekommt "Goldenen Winzer"

Der Musiker Heinz Rudolf Kunze dpa Bildfunk Picture Alliance

Heinz Rudolf Kunze (63) wurde am 17. Januar mit dem "Goldenen Winzer" ausgezeichnet. Die Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler" in Bad Dürkheim überreichte ihm den Orden. Durch seine intelligenten und kritischen deutschen Liedtexte habe sich der Musiker außerordentlich verdient gemacht, so die Stadt und die Organisatoren. In den vergangenen Jahren war der Preis Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder Fernsehkoch Nelson Müller verliehen worden. Mit dem Orden ehrt die Karnevalsgesellschaft jedes Jahr einen Prominenten, der sich auf gesellschaftlich wichtigen Gebieten um Region, Land und Bund verdient gemacht hat. (17. Januar 2020)

Marie Wegener spielt Hauptrolle in "Die Schöne und das Biest"

Pressestelle Semmel Concerts Veranstaltungsservice GmbH

Die Sängerin Marie Wegener übernimmt die Hauptrolle im Musical "Die Schöne und das Biest". Die 18-Jährige ist bekannt aus der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). 2018 gewann sie die 15. Staffel der Show. Zu ihrer Rolle als "Bella" in "Die Schöne und das Biest" sagte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung": "Das ist eine Wahnsinns-Geschichte. Ich bin so froh und dankbar, diese neue Erfahrung machen zu dürfen." An ihrer Seite spielt Alexander di Capri den Prinzen. Der Schauspieler hat unter anderem in der Serie "Verbotene Liebe" den Mode-Professor Bruno Ittershagen gespielt. Das Musical "Die Schöne und das Biest" feiert am 25. Dezember in Berlin Premiere. Danach geht es auf Tournee. Das Ensemble tritt in 30 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Am 18. Januar 2020 ist das Musical in Trier zu sehen. (5. September 2019)

Udo Lindenberg - Titelsong zum Kinofilm jetzt als Video

Dauer 3:44 min Sendezeit 22:45 Uhr Sender SWR Fernsehen Udos Werdegang im Kino: „Lindenberg! Mach dein Ding” Dass auch Udo mal klein angefangen hat, erzählt „Lindenberg! Mach dein Ding!“. Ein mitreißender Film über die wilden Anfänge des bedeutendsten Rockmusikers Deutschlands. Jetzt im Kino!

Am 16. Januar 2020 startet ein Film über den Kultsänger Udo Lindenberg in den deutschen Kinos. "Lindenberg! Mach Dein Ding" heißt er. Jetzt hat Lindenberg den Titelsong "Niemals dran gezweifelt" als Musikvideo veröffentlicht. Darin sind auch Szenen aus dem Film zu sehen. Mit dem Song macht Udo Mut, an sich selbst zu glauben und seinen eigenen Weg zu gehen. In der Verfilmung seines Lebens spielt Schauspieler Jan Bülow (23) den jungen, lässig nuschelnden "Panikrocker". 1973 hatte Udo Lindenberg in Hamburg seinen Durchbruch als Solokünstler. Seine deutschen Songs waren unter anderem Wegbereiter für die heutige deutsche Rock- und Popmusik. Von 2011 bis 2017 wurde bereits ein Musical über den Sänger aufgeführt. Jetzt kommt seine bewegte Geschichte auf die Kinoleinwand. (22. November 2019)

Florian Silbereisen und Thomas Anders machen Duett-Album

Sie mögen sich, sie machen gern Musik zusammen, und das zeigen sie bald auf einer gemeinsamen Duett-CD! Florian Silbereisen und Thomas Anders bringen nach ihren zwei ersten Duetten jetzt ein komplettes gemeinsames Album heraus. Das sagten sie dem MDR am Rande der TV-Sendung "Schlagerchampions" am 11. Januar. "Wir wollen mehr Musik miteinander machen und haben das mit dem Album ganz kurzfristig entschieden", erzählt Florian Silbereisen fröhlich, und Thomas Anders ergänzt stolz: "Erst kurz vor Weihnachten stand es fest, und es kommt schon am 13. März raus." Dafür muss Thomas Anders sein erwartetes Album "#einfachliebe" auf unbestimmte Zeit verschieben. Das sollte ursprünglich am gleichen Tag erscheinen. (15. Januar 2020)

Thomas Anders und Moderator Florian Silbereisen überraschten 2018 mit ihrem Duett "Sie sagte doch sie liebt mich". Darin geht es um eine Dreiecksbeziehung. Beide kämpfen um eine Frau. Ein Jahr später kam die Fortsetzung "Sie hat es wieder getan". Ein echtes Dreamteam. Pressestelle Eibner



Lichtblick macht Schluss!

Lisa Aberer, Rebecca Schelhorn, Anna Hirschmann und Louiza Moorbeck (v.l.n.r.) von Lichtblick Pressestelle Universal Music/Ben Wolf

Die Girl-Group Lichtblick hört auf. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Mädels: "Nach langem Überlegen, intensiven Gesprächen und auch der ein oder anderen Träne, haben wir uns nun dazu entschlossen musikalisch vorerst getrennte Wege zu gehen." Erst im November letzten Jahres hatte Bandmitglied Anna Hirschmann den Austritt aus der Band verkündet. "Wir sind uns einig, dass wir Anna nie ersetzen könnten und dass Lichtblick für uns nur Lichtblick ist, wenn wir uns auch vollständig fühlen. Wir hoffen ihr versteht, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben", schreiben Lisa, Louiza und Rebecca weiter. Die Band wurde 2016 von Produzentin Kristina Bach gecastet. Wir wünschen den Mädels nur das Beste für ihre Zukunft. Wer weiß, vielleicht dürfen wir die ein oder andere als Solokünstlerin begrüßen. (6. Januar 2020)

Helene Fischer hat das erfolgreichste Album des Jahrzehnts

dpa Bildfunk picture alliance/Philipp von Ditfurth/dpa

Das am meisten verkaufte Album in Deutschland zwischen 2010 und 2019 ist "Farbenspiel" von Helene Fischer. Das hat das Marktforschungs-Unternehmen GfK in Baden-Baden bekannt gegeben. Die Schlagersängerin war damit 247 Wochen lang in den Charts, davon 15 Wochen lang auf Platz eins. Auf dem Album "Farbenspiel" ist u.a. ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" zu hören. Auch drei weitere Alben der 35-Jährigen sind in den Top 10 der deutschen Jahrzehntecharts vertreten. Allgemein sind überwiegend deutschsprachige Künstler ganze vorne mit dabei. (2. Januar 2020)

Die erfolgreichsten Alben von 2010 bis 2019

Jahrzehntecharts 1. Helene Fischer Farbenspiel 2. Unheilig Große Freiheit 3. Helene Fischer Weihnachten 4. Adele 21 5. Helene Fischer Best Of Helene Fischer 6. Adele 25 7. Helene Fischer Helene Fischer 8. Udo Lindenberg MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic 9. Die Toten Hosen Ballast der Republik 10. Sarah Connor Muttersprache

(2. Januar 2019)

Patrick Lindner freut sich über Familienzuwachs

dpa Bildfunk Picture Alliance

Es gibt Familienzuwachs bei Schlagersänger Patrick Lindner (59): Er und sein Partner Peter Schäfer haben ab sofort einen Hund! Den beiden ist der Mischling bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes von Gut Aiderbichl im österreichischen Salzburg aufgefallen - und es war Liebe auf den ersten Blick. Der Sänger und sein Partner sind von Obelix richtig fasziniert. Der kleine Hund hat schon ein schlimmes Schicksal hinter sich, hat Patrick Lindner in der ARD-Sendung "Brisant" verraten: Er wäre bei seiner Geburt beinahe gestorben! Doch jetzt ist er topfit und hält Patrick und Peter ganz schön auf Trab. Und natürlich hat Obelix schon seinen eigenen Instagram-Account! (18. Dezember 2019).

Vincent Gross geht mit Kerstin Ott auf Tour

Imago osnapix/Future Image (Montage SWR)

Vincent Gross wird Schlagerkollegin Kerstin Ott auf sechs Konzerten ihrer Tour begleiten. Das hat der 23-Jährige auf seiner Facebook-Seite verkündet. Die Auftritte werden jeweils an drei Terminen im April und Mai stattfinden. Und weil beide Nordlichter sind, stehen sie hauptsächlich im Norden Deutschlands zusammen auf der Bühne - u.a. in Frankfurt (Oder), Magdeburg und Prenzlau. 2018 war Vincent Gross bereits mit Maite Kelly auf Tour. Seitdem ist sie ein riesen Fan von ihm. Das wird Kerstin Ott sicherlich ähnlich gehen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Duett zwischen Vincent Gross und der, die immer lacht. (12. Dezember 2019)

Wolfgang Petry singt wieder live im TV

Wolfgang Petry (68) tritt am Samstag, den 7. Dezember, bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala live im ZDF auf. Dort wird er allerdings unter seinem Künstlernamen Pete Wolf seinen englischen Song "2084" singen. Darin geht es um aktuelle Umweltprobleme. 2006 gab er das letzte Mal bei der Verleihung der "Goldenen Stimmgabel" seine Petry-Hits zum Besten. Ein Jahr später saß er mit seinem Sohn Achim ein letztes Mal bei Carmen Nebel auf der Couch. Hin und wieder meldete er sich mit neuer Musik zurück, gab jedoch keine Fernsehinterviews mehr. Letztes Jahr sang er mit Heino ein Duett im TV. Dabei war er jedoch nur auf einer Leinwand zu sehen. Jetzt steht er wirklich wieder live vor der Kamera. (6. Dezember 2019)

Jan Smit moderiert den ESC 2020

Sänger und Klubbb3-Mitglied Jan Smit moderiert den Eurovision Song Contest 2020. Der 33-Jährige wird an der Seite von Chantal Janzen (niederländische Musical-Darstellerin) und Edsilia Rombley (Ex-ESC-Teilnehmerin) in Rotterdam durch den Abend führen. Die Halbfinals finden nächstes Jahr am 12., 14. und das Finale am 16. Mai unter dem Motto "Open up" statt. (5. Dezember 2019)

Neue Kochshow im SWR mit Thomas Anders

SWR Susanne Donike

Ab März 2020 wird im SWR Fernsehen eine neue Kochshow mit Thomas Anders ausgestrahlt. Passenderweise heißt sie "Koch mal Anders". Darin wird der Entertainer prominente Gäste am Herd begrüßen und mit ihnen gemeinsam seine und ihre Lieblingsrezepte kochen. Anders freut sich schon: "Leidenschaft, intensive Gespräche, Genuss: Das alles verbinde ich mit Kochen." In der modernen Landhausküche will er seinen Gästen außerdem das eine oder andere Geheimnis entlocken. Die Dreharbeiten für die ersten zehn Folgen sind bereits in Mainz gestartet. Zu den Gästen zählen beliebte Promis wie Isabel Varell (re.), Matthias Steiner oder Francine Jordi. Wir freuen uns schon darauf, das Endergebnis im März 2020 im Nachmittagsprogramm des SWR Fernsehens anzuschauen. (3. Dezember 2019)

Marianne Rosenberg ist die Nummer 1

Damit ist ihre Single der meistgespielte Schlager im deutschen Radio. Sie hat somit ihre junge Kollegin Vanessa Mai überholt, die zuvor auf dem Radiothron saß. In den internationalen Radio Charts schaffte Marianne Rosenberg es sogar in die Top 100. Die 64-Jährige feiert dadurch ein kleines Comeback. Im nächsten Jahr erscheint nach acht Jahren Albumpause ihre neue CD "Im Namen der Liebe". SWR4 präsentiert die Schlagerlegende am 28. Februar 2020 in Trier beim großen Schlagerfest.XXL von Florian Silbereisen. Wir freuen uns drauf! (29. November 2019)

Schlagerdoku: Vincent Gross auf Wolke 7

Über Schlagerstar Vincent Gross ist die Dokumentation "Vincent Gross auf Wolke 7" erschienen. Ein Kamerateam des Funk Formats "Tru Doku" hat dem 23-Jährigen bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Dort verrät er auch, wie er sich seine zukünftige Partnerin vorstellt. (27. November 2019)

Claudia Jung: Hauptrolle bei Karl-May-Spielen

Pressestelle Ludwig Franz - PlatinMond Media GmbH

Schlagerstar Claudia Jung wird 2020 in der weiblichen Hauptrolle bei den Karl-May-Spielen in Eging am See (Bayern) zu sehen sein. Sie spielt Kolma Puschi, die Mutter von Old Surehand und Apanatschka. "In die Rolle einer Indianerin zu schlüpfen, ist aufregend. Ich bin ja nun völlig unindianisch mit weißer Haut und blonden Haaren. Da wird es viel an mir rumzumalen geben", sagt Claudia Jung im SWR4 Interview. Die Rolle des "Winnetou" verkörpert Schauspieler Ivica Zdravkovic. Von Juni bis September sind insgesamt 50 Theater-Aufführungen im Western-Erlebnispark "Pullman City" geplant. 90 Minuten wird "Winnetou und das Geheimnis um Old Surehand" dauern. Für Claudia Jung ist der Wilde Westen kein Neuland mehr. 2015 und 2019 hat sie bereits bei den Karl-May-Festspielen in Dasing teilgenommen. Wir sind sicher, sie wird sich auch im nächsten Jahr in die Herzen der Karl-May-Fans spielen. (25. November 2019)

Helene Fischer gibt neue Konzerte bekannt!

Imago Tinkeres

Helene Fischer (35) hat für 2020 zwei öffentliche Konzerte angekündigt - allerdings nicht in Deutschland. Das erste Konzert nach ihrer kreativen Pause findet am 4. April in Österreich statt. In Bad Hofgastein im Land Salzburg wird sie zum Abschluss der Wintersport-Saison zu sehen sein. Im Vorprogramm soll die österreichische Musikerin Melissa Naschenweng (29) singen. Das zweite Konzert wird Helene Fischer einen Tag später in der Schweiz beim "SnowpenAir" in über 2000 Metern Höhe geben. Januar 2019 hatte sich Helene Fischer für eine Auszeit von der Bildfläche verabschiedet. Sie war in diesem Jahr nur auf privaten Feiern aufgetreten. (9. September 2019)