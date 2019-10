2013 bei der Bambiverleihung dpa Bildfunk Picture Alliance

Vor sechs Jahren standen sie schon einmal zusammen auf der Bühne - damals bei einer Bambi-Verleihung: Helene Fischer und der britische Sänger Robbie Williams.

Jetzt wollte Robbie Williams für sein aktuelles festliches Weihnachtsalbum gerne Helene Fischer als Duettpartnerin haben. Und er bekam sie! "Santa Baby" heißt das Lied, berichtet die Nachrichtenagentur "Spot on news". (17.10.2019)

Alexander Klaws wird wieder Vater

Imago Future Image

Alexander Klaws (36) und seine Partnerin Nadja Scheiwiller (34) haben allen Grund zur Freude: Sie bekommen noch mal Nachwuchs. Die Beiden haben bereits einen zweijährigen Sohn namens Lenny. Der durfte die frohe Botschaft über Instagram verkünden.

Das Paar hat sich 2010 bei den Proben zu dem Musical "Tarzan" kennen gelernt. Die Schweizerin Nadja Scheiwiller ist ausgebildete Musicaldarstellerin. Auch Klaws hat eine Musicalausbildung. (8. Oktober 2019)

Maite Kelly und Roland Kaiser planen neuen Song

Zum Jahresende planen Maite Kelly und Roland Kaiser ein neues Duett. Dafür haben sie sich einen Song von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, ehemals ABBA, ausgesucht. Dazu schreibt Kelly auf ihrer Facebook-Seite: "Die von Benny Andersson komponierte und von Björn Ulvaeus getextete Originalversion „Klinga mina klockor“ gehört in Schweden mittlerweile zum musikalischen Nationalgut – eine hymnische, starke Melodie mit einem Text, der die nordische Melancholie gekonnt mit Lebensfreude kombiniert." Unter dem Titel "Klinget hell ihr Glocken" soll das Lied am 1. November 2019 in einer deutschen Weihnachts-Version erschienen. (4. Oktober 2019)

Bundesverdienstkreuz für Udo Lindenberg

Udo Lindenberg hat das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit verliehen bekommen. Der Grund: Der Sänger habe in einzigartiger Weise gegen die deutsche Teilung angesungen, erklärte das Bundespräsidialamt. "Udo Lindenberg hat sich mit Mauerbau und deutscher Teilung nie abgefunden und dies einem Millionenpublikum vermittelt." Hut ab, Udo! Das freut uns. Er und 24 weitere Bürgerinnen und Bürgern haben die Orden am 2. Oktober vom Bundespräsidenten verliehen bekommen. Die Auszeichnung kann er dann neben seinen Echos, Bambis und vielen weiteren Preisen einreihen. (4. Oktober 2019)

Roland Kaiser sagt Konzerte ab

Imago Future Image

Roland Kaiser hat von seinen Ärzten ein Auftrittsverbot bekommen. Grund dafür ist eine Stimmbandentzündung. Bereits am Freitag, den 27. September musste er seine Fans in Ellmau im Tiroler Unterland in Österreich enttäuschen. Dafür ist Nik P. kurzfristig eingesprungen. Kaisers Auftritte am 4. Oktober beim Musikherbst in Ellmau und am 5. Oktober in Dresden müssen ebenfalls entfallen. Leicht ist ihm das nicht gefallen, wie man den Worten auf seiner Facebookseite entnehmen kann: "Ich werde mich nun entsprechend zurücknehmen und mich ab jetzt in meinem ohnehin anstehenden Urlaub richtig auskurieren. Ich freue mich, Euch alle ganz bald wiederzusehen." (30. September 2019)

Stefanie Hertel singt Country mit Familie





Stefanie Hertel (40) sorgte bei der "Goldenen Henne 2019" für eine Überraschung: Gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna Mross (17) und ihrem Ehemann Lanny Lanner (44) trat sie auf der großen Bühne mit einem Country-Song auf. Was dahinter steckt? Die drei haben bereits 2018 die Band namens "More Than Words" gegründet. Jetzt haben sie ihre erste Single "Home" veröffentlicht und diese auf der schillernden Fernsehbühne präsentiert. Inspiriert wurden sie durch die Fernsehserie "Nashville", in der es um Country-Sänger und deren Leben geht. Stefanie Hertel erfindet sich gern neu. Ihre Karriere begann die sympathische Sängerin einst mit Volksmusik, später sang sie Schlager, aktuell hat sie eine Dirndl-Rockband. Für ihr neues Familienprojekt wünschen wir ihr alles Gute. (23. September 2019)

Vanessa Mai arbeitet nur noch mit ihm

dpa Bildfunk Picture Alliance

Jetzt ist es raus: Das neue Album von Vanessa Mai wird "Für immer" heißen. Nach einer längeren Pause in den sozialen Netzwerken hat die 27-Jährige erklärt, dass das Album zusammen mit ihrem Ehemann und Manager Andreas Ferber entstanden ist. In einem Live-Video sagt sie: "Ihr könnt euch vorstellen: Je mehr Erfolg da ist, desto mehr Leute sind da, desto mehr quatschen dir rein, desto mehr Leute meinen [Anm. der Red.] zu wissen, was das Beste für einen ist." Beide haben nun an jedem Song zusammen gearbeitet, Fotos gemacht und das Cover gestaltet. "Alles zu zweit im Team, keiner hat uns reingeredet", sagt Vanessa weiter. Mit dem Albumtitel "Für immer" möchte sich die Sängerin bei ihren Fans bedanken. 2017 hatte sich Vanessa Mai beruflich von ihrem Produzenten Dieter Bohlen getrennt. Jetzt entscheidet sie alles nur noch mit ihrem Mann Andreas zusammen. (20. September 2019)

Singt voXXclub bald im Dirndl?

Dauer 0:20 min Der Anneliese-Tanz von voXXclub Der Anneliese-Tanz von voXXclub

Die fünf Jungs von voXXclub werden vielleicht bald in einer Fernsehsendung anstatt in Lederhosen in Dirndln auftreten. Bedingung: Sie wollen ihre Fans tanzen sehen - und zwar den Anneliese-Tanz. Die Band ruft dazu auf, den Tanz zu filmen. Der Ort kann frei gewählt werden. Es sollte jedoch eine Umgebung sein, in der man eine Tanzeinlage nicht erwarten würde: "bsp. im Supermarkt, an der Bushaltestelle usw.", so schreiben es die Fünf auf ihrer Facebook-Seite. Das Video soll dann auf Facebook oder Instagram, unter dem Hashtag #voxxclubanneliese, gepostet werden. Jeder Teilnehmer wird zusätzlich aufgefordert drei Freunde zu verlinken, um diese ebenfalls herauszufordern. Wenn über 1.000 Videos zusammenkommen, werden die Jungs in einer noch nicht bekannten Fernsehshow in Dirndln auftreten. voXXclub sagt jedenfalls: "Wir bestellen schon mal die Dirndl!" Wir aus der SWR4-Redaktion haben den Anneliese-Tanz auch schon probiert (siehe Video). (18. September 2019)

Andreas Gabalier: Liebes-Aus!

Imago Tinkeres

Andreas Gabalier und seine Freundin Silvia Schneider gehen nach sechs Jahren Beziehung getrennte Wege. Mit emotionalen Facebook-Posts verabschieden sich die beiden voneinander. Der VolksRock'n'Roller schreibt: "Im Pulsschlag der Gezeiten hab ich mein Herz verloren! Dank euch, meinen lieben Fans kann ich Berge versetzten, die größten Stadien füllen und Millionen von Menschen mit meiner Musik verbinden! Das Wichtigste jedoch, habe ich leider nicht geschafft ! ...und das zerreißt mir mein Herz!" Zuvor hatten die beiden schon getrennt Urlaub gemacht: Er mit Freunden im Motorrad-Urlaub, die blonde Fernsehmoderatorin in Mexiko. Auf Silvias Facebook-Seite ist zu lesen: "Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst. Gerne gehe ich ein Stück des Weges schon voraus, nicht zu weit, so dass Du mich einholen kannst, wenn sonst niemand mehr da ist. Ich habe gerne mein Bestes gegeben. Es ist mir nie schwer gefallen. Ich hab' mich selbst nie verloren. Jetzt ist das endlich auch gut. Möge Dir der Himmel noch geschenkt werden. Ich hab's mit den Sternen versucht." Ob diese Zeilen eine Hintertür für die beiden ist, wissen nur Andreas und Silvia. Wir wünschen beiden auf ihrem Weg nur das Beste! (16. September 2019)

Karel Gott kämpft jetzt gegen Leukämie

Imago CTK Photo

Karel Gott hat Leukämie. Das hat er jetzt auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Vor anderthalb Jahren wurde bei dem tschechischen Sänger eine Knochenmarkserkrankung festgestellt. Der 80-Jährige schreibt nun: "Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen. Ich werde ambulant behandelt und fahre zur Untersuchung ins Krankenhaus zu Kontrollen, wo die Ärzte im Rahmen dieser meinen gesamten Gesundheitszustand überwachen. [...] Ich bin froh, dass ich zu Hause im Kreise meiner Familie sein kann." Trotz dieser schlimmen Diagnosen hat sich der Schlagerstar Zeit genommen, an seiner Autobiografie zu arbeiten. Sie wird im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Außerdem schreibt er weiter: "Vor ein paar Tagen haben wir die Filmaufnahmen für einen Dokumentarfilm über mein Leben abgeschlossen." Vor vier Jahren hatte Karel Gott den Kampf gegen einen schweren Tumor schon gewonnen. Wir wünschen Karel Gott und seiner Familie viel Kraft für die anstehende Zeit! (12. September 2019)

Helene Fischer gibt neue Konzerte bekannt!

Imago Tinkeres

Helene Fischer (35) hat für 2020 zwei öffentliche Konzerte angekündigt - allerdings nicht in Deutschland. Das erste Konzert nach ihrer kreativen Pause findet am 4. April in Österreich statt. In Bad Hofgastein im Land Salzburg wird sie zum Abschluss der Wintersport-Saison zu sehen sein. Im Vorprogramm soll die österreichische Musikerin Melissa Naschenweng (29) singen. Das zweite Konzert wird Helene Fischer einen Tag später in der Schweiz beim "SnowpenAir" in über 2000 Metern Höhe geben. Januar 2019 hatte sich Helene Fischer für eine Auszeit von der Bildfläche verabschiedet. Sie war in diesem Jahr nur auf privaten Feiern aufgetreten. (9. September 2019)

Marie Wegener spielt Hauptrolle in "Die Schöne und das Biest"

Pressestelle Semmel Concerts Veranstaltungsservice GmbH

Die Sängerin Marie Wegener übernimmt die Hauptrolle im Musical "Die Schöne und das Biest". Die 18-Jährige ist bekannt aus der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). 2018 gewann sie die 15. Staffel der Show. Zu ihrer Rolle als "Bella" in "Die Schöne und das Biest" sagte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung": "Das ist eine Wahnsinns-Geschichte. Ich bin so froh und dankbar, diese neue Erfahrung machen zu dürfen." An ihrer Seite spielt Alexander di Capri den Prinzen. Der Schauspieler hat unter anderem in der Serie "Verbotene Liebe" den Mode-Professor Bruno Ittershagen gespielt. Das Musical "Die Schöne und das Biest" feiert am 25. Dezember in Berlin Premiere. Danach geht es auf Tournee. Das Ensemble tritt in 30 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Am 18. Januar 2020 ist das Musical in Trier zu sehen. (5. September 2019)

Lucas Cordalis veröffentlicht Duett mit seinem verstorbenen Vater

dpa Bildfunk Picture Alliance

Lucas Cordalis hat jetzt einen neuen Song veröffentlicht, den er gemeinsam mit seinem Vater Costa Cordalis vor dessen Tod aufgenommen hatte. Das Duett "Feuer der Nacht" hatten beide gemeinsam komponiert. Es handelt von Costas Liebe zu seiner Frau Ingrid. Die Familien-Produktion klingt modern und enthält tanzbare Beats. Costa Cordalis ist am 2. Juli 2019 im Kreis seiner Familie auf Mallorca gestorben. Zuvor hatte er an einer Reihe neuer Songs gearbeitet, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

In einer Fernsehsendung hat Lucas Cordalis erstmals über den Tod seines Vaters gesprochen: "Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust. Ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt. Das war schon ein extremer Moment, in dem die Welt stillsteht." (3. September 2019)

Helene Fischer-Interview: Liebeserklärung an ihren Freund



"Er ist fürsorglich, er ist liebevoll, er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben auch glaube ich sehr leicht machen wird, der wundervoll ist zu mir und der genau passt einfach und wo ich mir alles vorstellen kann….Ich bin sehr glücklich!" So liebevoll sprach Helene Fischer im Interview mit Frank Elstner über ihren Freund Thomas Seitel. Das Interview war aber nicht nur deshalb etwas Besonderes: Helene Fischer gibt so gut wie nie Interviews, doch für Frank Elstner machte sie eine Ausnahme. Sie ließ sich sogar 45 Minuten lang von ihm befragen. (29.8.2019)

"Spiel des Lebens": Neues Buch von Udo Jürgens

dpa Bildfunk Picture Alliance

Heute, am 28. August erscheint das Buch "Spiel des Lebens" von und über Udo Jürgens (†80). Das Buch hatte er jahrelang zusammen mit seiner Lebensgefährtin Michaela Moritz geschrieben. Darin sind Geschichten festgehalten, die ihn zeitlebens bewegt haben: Geschichten aus der Zeitung, Selbsterlebtes oder von Erzählungen seiner Freunde inspiriert. Kurz nachdem er 2014 mit seiner Lebensgefährtin den Verlag aufgesucht hatte, um sein Buch anzubieten, verstarb Udo Jürgens. So konnte das Buch erst jetzt veröffentlicht werden. Seine Fans können sich nun auf weitere 224 Seiten Udo Jürgens freuen. Bereits 2004 hatte Jürgens Lebensgefährtin Michaela Moritz die Autobiografie "Der Mann mit dem Fagott" über ihn geschrieben. Das Buch wurde damals zum Bestseller und später verfilmt. (28. August 2019)

Geplatztes Trommelfell bei Maximilian Arland

Imago Future Image

Maximilian Arland hat zur Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie er uns im Interview erzählte, ist ihm bei seinem Rückflug von Los Angeles nach Berlin das Trommelfell geplatzt. "Ich bin in den Flieger gestiegen und merkte, ich werde krank." Der Druck beim Abflug ließ dann sein Trommelfell platzen. Der Schock war groß. Nach der Landung ist er direkt zum Facharzt gegangen. Da gab es erst mal Entwarnung: "Ein Trommelfell verheilt wieder relativ schnell. In etwa einer Woche sollte wieder alles gut sein", so Arland. Er bekam erst mal Ruhe verordnet und kuriert sich aus. (23. August 2019)

Oli.P stellt verrückten Weltrekord auf

Imago Future Image

Der Sänger Oli.P hat sich nach einem seiner Konzerte einen verrückten Weltrekord gesichert. Unglaubliche sechs Stunden nahm sich der Berliner im Kölner Carlswerk Victoria Zeit für seine Fans. Das "Rekord Institut Deutschland" hat die XXL-Autogrammstunde jetzt mit einer Urkunde gewürdigt. Darauf ist zu lesen: "Oli P. erzielte zur Präsentation seines Albums 'Alles Gute' den Weltrekord für die 'längste Autogrammstunde eines Künstlers nach seiner Show'". Auf seiner Facebook-Seite schreibt er: "Wahnsinn. Unfassbar. Krass. Ausversehen einen Weltrekord aufgestellt." Die Fans und der Sänger werden den Tag sicherlich nicht mehr vergessen. (15. August 2019)

Andreas Gabalier aus Klinik entlassen

dpa Bildfunk Picture Alliance

Nach einer Lebensmittelvergiftung konnte Andreas Gabalier nun das Landeskrankenhaus in Villach wieder verlassen. "Der Gesundheitszustand ist um einiges besser geworden", vermeldete sein Pressesprecher Sepp Adlmann. Die nächsten Konzerte soll Andreas Gabalier nun wieder spielen können. Über seine Facebook-Seite gab der Sänger immer wieder Updates über seinen Zustand. Den Auftritt am 14. August in der Schweiz musste der Sänger bereits absagen. In seinem Körper hatten sich "gleich zwei unterschiedliche Viren zugleich" breit gemacht und ihn "lahm gestreckt", so der Österreicher über Video. Laut Konzertveranstalter wird das abgesagte Konzert jedoch nachgeholt. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Am vergangenen Wochenende hatte Gabalier seinen Krankenhausaufenthalt über Facebook bekanntgegeben. "Es geht mir gerade gar nicht gut und ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, dass den 'Mountain Man' wieder fliegen lassen kann", so der 34-Jährige. Wir freuen uns, dass Andreas Gabalier nun wieder "fliegen" kann und bald 100 % fit ist! (15. August 2019)

Jürgen Drews und seine Ramona feiern 25. Hochzeitstag

Imago United Archives

Jürgen Drews (75) und seine Frau Ramona (45) feiern Silberhochzeit. Ihr 25-jähriges Jubiläum zelebrieren die beiden ganz romantisch zu zweit im sächsischen Kurort Bad Elster. "Wir schenken uns nichts. Wir haben unsere Ringe, die sind mittlerweile schon eingewachsen. Wir schenken uns unsere Liebe. Wir lieben uns wie bekloppt", sagte uns Jürgen Drews im Interview. Als sie sich kennenlernten, war Ramona gerade 18 Jahre alt. Am 9. August gab sich das Paar auf der Trauminsel Mauritius das Ja-Wort. Ein Jahr später kam Tochter Joelina zu Welt. 2012 erneuerten Jürgen und Ramona ihr Ehegelübde. "Wenn es so sein sollte, möchte ich gern in Ramonas Armen sterben", so Jürgen Drews weiter. "Es ist schön, wenn man in einer Verbindung lebt, die so harmonisch ist, wie die von Ramona und mir." Herzlichen Glückwunsch! (9. August 2019)

Udo Lindenberg kommt ins Kino



Am 16. Januar 2020 startet ein Film über den Kultsänger Udo Lindenberg in den deutschen Kinos. "Lindenberg! Mach Dein Ding" heißt er. In der Verfilmung seines Lebens spielt Schauspieler Jan Bülow (23) den jungen, lässig nuschelnden "Panikrocker". 1973 hatte Udo Lindenberg in Hamburg seinen Durchbruch als Solokünstler. Seine deutschen Songs waren unter anderem Wegbereiter für die heutige deutsche Rock- und Popmusik. Von 2011 bis 2017 wurde bereits ein Musical über den Sänger aufgeführt. Jetzt kommt seine bewegte Geschichte auf die Kinoleinwand. (7. August 2019)

Helene Fischers Freund verrät: Schuld war ein Maulwurf!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Thomas Seitel, der Freund von Helene Fischer, hat in einem Zeitungsinterview erstmals über die Trennung von ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen gesprochen. Offenbar waren Helene und Florian gezwungen ihre Trennung frühzeitiger bekanntzugeben als geplant. Thomas Seitel berichtet im Zeit-Magazin: "Es gab hier einen Maulwurf, der mit der Trennungsinformation zu den Boulevardmedien gegangen ist und uns quasi an die Medien verkauft hat." Dort erzählt er weiter: "Die Trennung von Florian und Helene zu diesem Zeitpunkt [im Dezember 2018] in den Medien zu veröffentlichen war aber alles andere als gewollt, geschweige denn geplant oder gesteuert, wie es den beiden oftmals vorgeworfen wird. Wir wussten jedenfalls: Jetzt muss man handeln." Aus dem Grund sollen Helene und Florian von selbst an die Medien gegangen sein.

Thomas Seitel unter großem Mediendruck

Die Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel katapultierte den 34-Jährigen von jetzt auf gleich in den Fokus der Öffentlichkeit. In den letzten Monaten litt er unter dem Druck der Medien. Der Tänzer erinnert sich: "Sie können sich vorstellen, dass das Telefon tagelang nicht mehr stillgestanden hat. Das war eine große Belastungsprobe, die an die Nerven ging." Seine Familie werde ebenfalls belästigt: "Meine Großeltern sind beide 91 Jahre alt, das alles ist wie ein Tornado über sie hereingebrochen. Journalisten stehen bei meiner Oma und meinem Opa im Hausflur", sagt Seitel weiter. Auch wenn der Rummel um seine Person und die Beziehung zu Helene Fischer groß ist, geht es Thomas Seitel gut. Er sei "sehr verliebt". (25. Juli 2019)