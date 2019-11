Unter welchem Pseudonym schrieb Manfred Krug in den 60er & 70er Jahren in der DDR seine Chanson- und Schlagertexte?

Die gegebene Antwort ist

Manfred Krug wurde in Duisburg geboren, ging aber 1949 mit seinem Vater in die neu gegründete DDR. Unter dem Pseudonym Clemens Kerber schrieb und sang er anspruchsvolle Schlager und Chansons. Nach seiner Karriere in der DDR entwickelte er sich nach der Wiedervereinigung zu einem der beliebtesten Schauspieler Deutschlands.