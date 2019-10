Nicole ist wieder 25

per Mail teilen

Mit ihrem neuen Album meldet sich Nicole mit einer starken Botschaft zurück: "50 ist das neue 25". Das ist mal eine klare Ansage. Es erscheint am 11. Oktober 2019.

Für Nicole hat sich ein großer Traum erfüllt mit dem neuen Album. Sie wollte unbedingt mit Heinz Rudolf Kunze zusammen arbeiten, weil sie seine Art zu texten so sehr schätzt. Das hat sie geschafft, bei sieben von 13 Songs hat er mitgearbeitet. Nicole ist jetzt Mitte 50 und deswegen wollte sie auch Songs, die Frauen über 50 ansprechen. Und da war sie bei Kunze an der richtigen Adresse "Wir legen beide Wert auf kluge Texte."

"Wir sind doppelt so lange jung."

Mit dem Titel des Albums und dem gleichnahmigen Titelsong "50 ist das neue 25" überspitzt Nicole den schon etwas überstrapazierten Spruch: "50 ist das neue 40" und appelliert an die Damen: "Befreit euch von dem lächerlichen Jugendwahn: Seid wie ihr seid, und macht daraus das Beste!“ Musikalisch wird das untermalt von einem sehr flotten Sound mit Soul und Funkelementen - enorm tanzbar.

Das Album ist ein Mix aus flotten Songs und gefühlvollen Balladen. Nicole sagt selbst darüber: "Es ist das außergewöhnlichste, persönlichste, was ich je gemacht habe. Das hängt natürlich auch mit den Texten zusammen." In einem Text heißt es zum Beispiel "Ich bin treu wie eine Auster, die ein Sandkorn in sich trägt". Darüber sagt sie: "Das ist einfach Poesie."

Duett mit Heinz Rudolf Kunze als Höhepunkt

Heinz Rudolf Kunze nennt Nicole einen "Wortakrobaten. Kennengelernt haben sich die Beiden schon in den 80iger Jahren. Aus dieser Zeit ist auch Kunzes Song "Dein ist mein ganzes Herz". Das ist der letzte Titel auf dem Album und ein absoluter Höhepunkt. Die Verse singen die beiden abwechselnd und im Refrain wird es zweistimmig, wobei die Stimmen wunderbar harmonieren. Musikalisch ist es sehr zurückhaltend instrumentalisiert mit Akkustikgitarre, Klavier und Streichern, was den Gesang noch mal mehr in den Vordergrund stellt.

Erleben kann man die beiden zusammnen in der ZDF-Sendung "Gottschalks große 80er-Show" am 26. Oktober 2019 um 20.15 Uhr. Dort singen Nicole und Heinz Rudolf Kunze live mit Orchester.