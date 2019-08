per Mail teilen

Ein neues Album von Peter Maffay erscheint Ende August. Nach "Morgen" liefert er vorab bereits die zweite Single "100.000 Stunden" - ein Liebeslied.

Peter Maffay ist im Herzen ein Rocker und deshalb dürfen auch bei einem Liebeslied wie "100.000 Stunden" die Gitarren nicht fehlen. In der rockigen Ballade geht es darum, dass Funkstille herrscht: "Es bleiben 100.000 Stunden, an dich zu denken [...] ich werd nie mehr riskiern Dich wieder zu verliern." Er wartet auf seine Angebete, die sich wochenlang nicht gemeldet hat. Da kann auch ein Rocker mal melancholisch werden.

Neues Album zum 70. Geburtstag

Das neue Album "Jetzt!" erscheint am 30. August mit 14 neuen Titel pünktlich zu Peter Maffays 70. Geburtstag. Die erste Single "Morgen" hat mit dem dazugehörigen Musikvideo für einiges Aufsehen gesorgt. Darin prangert er Dinge an, die seiner Meinung nach in der Welt falsch laufen. Er zeigt darin auch Bilder von Tierquälerei, Krieg oder Gewalt. Wir können gespannt sein, wovon die anderen 12 Songs auf dem neuen Album handeln werden.