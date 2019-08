In der neuen Single "Eiskalt" kämpft Matthias Reim mit seinen Gefühlen. Darin macht ihm eine alte Liebe schwer zu schaffen. Das Intro erinnert an einen anderen Hit.

"Eiskalt" ist ein typischer Matthias Reim-Song mit viel Gefühlschaos, E-Gitarren und eingängigem Refrain. Er erzählt von der Begegnung mit einer alten Liebe. Mühsam versucht er die aufkommenden Gefühle zu unterdrücken und eiskalt zu bleiben. Diese Beziehung scheint ihn damals viel Kraft gekostet zu haben. Noch einmal will er das nicht durchmachen. Das Intro des Rockschlagers erinnert etwas an den Manfred Mann's Earth Band-Hit "For You". "Eiskalt" wird auf dem am 25. Oktober kommenden Album "MR20" zu finden sein. Ein typisches Reim-Album soll es werden, sagt der 61-Jährige: "Aber doch ganz anders. Einen eckigen Kreis, wenn Sie so wollen."