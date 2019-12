Der kleine Leopold Guntrum wurde ausgewählt, um mit Helene Fischer zu singen. Und er ist mit ihr auf einem fliegenden Teppich geflogen. Wie verrückt kann das Leben sein?

Abheben in den Schlagerhimmel: Helene Fischer singt mit dem kleinen Leopold. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Dass Leo in die Show kam, hat er seinem Talent und seinem Chorleiter Benedikt Stumpf zu verdanken. Der leitet den Kinderchor des Peter Cornelius Konservatoriums in Mainz und hat schon mehrmals junge Sängerinnen und Sänger ans Fernsehen vermittelt - zum Beispiel für eine Talentshow. Außerdem ist Benedikt Stumpf der Leiter der Helene Fischer Tribute Show - einer Band, die erfolgreich mit Titeln von Helene Fischer auftritt. Kein Wunder, dass dieser Spezialist angefragt wurde, als man einen jungen Gesangspartner für den berühmten Star suchte.

Welcher Junge hat das Zeug dazu, mit Helene Fischer zu singen?

Sechs junge Sänger schlug Benedikt Stumpf für das Casting vor. Sie sollten sich mit einem Bewerbungsvideo vorstellen.

"Die Kids mussten selbstbewusst, mutig und notensicher sein. Sie sollten ein Lied singen und kurz etwas über sich erzählen, das Ganze möglichst locker und charmant - keine leichte Aufgabe" Leos Chorleiter Benedikt Stumpf

Die Produzenten der Helene Fischer Show entschieden sich schnell: Leo überzeugte sie am meisten.

Aufzeichnung vor fast 10.000 Zuschauern

In rasantem Tempo ging es weiter: Leo probte im Tonstudio des Chorleiters in Bad Kreuznach wieder und wieder den Disney-Song "In meiner Welt" aus dem Musical "Aladdin", und am 14. Dezember ging es ab nach Düsseldorf zur Aufzeichnung der TV-Show vor knapp 10.000 Zuschauern!

Leo war so cool, hat sich super vor der Kamera präsentiert. Toll, dass er jetzt so belohnt wurde! Chorleiter Benedikt Stumpf

Leo hat uns bei SWR4 Rheinland-Pfalz in Mainz besucht. Verschmitzt grinst er in einem lustigen Pullover mit Schneemann drauf. War er bei der Aufzeichnung aufgeregt? "Ich habe mich ganz doll auf das Lied konzentriert und nicht so auf die vielen Zuschauer, und dann ging es", sagt er. Zusammen mit Helene Fischer saß er auf einem "fliegenden Teppich"... "Der schwebte schon so hoch, dass Helene und ich mit einer Leiter drauf klettern mussten!"