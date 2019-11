In der ARD-Sendung "Schlagerbooom 2019" überraschte Helene Fischer ihren Ex-Freund Florian Silbereisen mit einem spontanen Besuch. Sie gratulierte ihm zum 25-jährigen Jubiläum seiner Feste-Shows. Er wusste absolut nichts von ihrem Auftritt und war deshalb sprachlos, als er sie sah. Vor etwa einem Jahr hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Seither sind sie befreundet. Doch Helene hatte ihm im Vorfeld nichts von der Aktion verraten. Dementsprechend emotional war das Wiedersehen: Silbereisen kämpfte mit den Tränen. Während er sich beruhigte, sang Helene Fischer das Lied: "Mit jedem Herzschlag" aus ihrem aktuellen Album. Im Anschluss führte er noch ein Interview mit ihr. Darin erinnerten sie sich an frühere Auftritte der Sängerin in den Feste-Shows.