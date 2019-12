Wer die Helene Fischer Show im Fernsehen sehen möchte, sollte am ersten Weihnachtsfeiertag das ZDF einschalten. Um 20:15 Uhr geht's los.

Zauberhaft! Die Show erinnert an die Märchen aus 1001 Nacht.

16 Tänze in vier Minuten: Mit Comedian Ralf Schmitz kommt Helene ins Schwitzen.

In der Helene Fischer Show dürfen akrobatische Einlagen natürlich nicht fehlen. Allerdings ist es nicht ihr Freund Thomas Seitel, mit dem sie zusammen am Seil hängt.

Helene tanzt Rücken an Rücken mit der Sängerin Oonagh.

Zwischendurch zeigt die Sängerin immer wieder mit ihren Tänzern, dass sie in ihrer langen Pause nichts verlernt hat.

Auch an emotionalen Momenten mangelt es der Weihnachts-Show nicht - vor allem, wenn die 35jährige zusammen mit einem Kind singt.

Für flotte Tanzeinlagen ist reichlich gesorgt. Helene präsentiert außerdem viele Stars an ihrer Seite...

Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Engelbert: Helene Fischer hat große Künstler in ihre Weihnachtsshow eingeladen. Die sorgten bei der Aufzeichnung in Düsseldorf für viele emotionale Momente.