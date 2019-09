Sängerin Michelle hat drei Töchter von drei Männern: Tochter Celine kam 1997 in der ersten Ehe mit Ex-Wind-Sänger Albert Oberloher auf die Welt. Tochter Marie Reim (rechts) entstand 2000 in der Partnerschaft mit Matthias Reim. Sie arbeitet in diesem Jahr an ihrer eigenen Karriere als Sängerin. Tochter Mia wurde 2008 in der Ehe mit Josef Schitawey geboren.