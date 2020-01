Pop-Schlager-Duett: Der ehemalige Caught in the Act-Star Eloy de Jong hat sich für ein Duett mit Schlagerlegende Marianne Rosenberg ins Studio begeben und "Liebe kann so weh tun" aufgenommen. Die beiden haben Mariannes Lied aus dem Jahre 1976 neu interpretiert. "Liebe kann so weh tun" war damals die B-Seite der Hitsingle "Lieder der Nacht" von Marianne Rosenberg.

