SWR Universal Music - Ben Wolf

1. Gesunde Stimmbänder

Wenn Ben Zucker spricht, klingt er ganz normal. Wenn er singt, klingt seine Stimme außergewöhnlich rau und kratzig. Ob das gesund ist? Zur Sicherheit lässt der Sänger seine Stimmbänder drei Mal im Jahr kontrollieren. Ergebnis: Bisher war alles gut.

2. Süßes Schleckermäulchen

Als Kind hatte Ben Zucker eine Vorliebe für süße Speisen. In einem unserer Radiointerviews hat er erzählt, dass sein Lieblingsgericht früher Grießbrei mit Kirschen und Zimt war. Heute hingegen sagt er: "Ein saftiges Steak geht immer."

3. Fußball statt Musik

Hätte es mit der Musikkarriere nicht geklappt bei Ben Zucker: Er könnte sich vorstellen, als Fußballer beim FC Union Berlin zu spielen. Übrigens lebt der Sänger auch in der Hauptstadt.

4. Socken

Der Schlagersänger trägt gerne an seinem linken und rechten Fuß jeweils eine andere Socke. Das macht er, seit er zehn Jahre alt ist. Damals hat er zu seiner Mutter gesagt: "Mama, du brauchst meine Socken nicht mehr sortieren." Beim SWR Sommerfestival hat Ben uns verraten, dass er wahrscheinlich mehr als 500 Paar Socken besitzt.

5. Ben Zucker zockt gerne

Neben der Musik spielt Ben Zucker gerne Playstation in seiner Freizeit. Es können auch mal sechs Stunden am Stück sein. "Mein inneres Kind, das bewahre ich mir," so der Sänger.