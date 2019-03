In Detailansicht öffnen

Liebenswerte und verrückte Fernsehfamilien - wir haben sie gesammelt. Welche mögen Sie am liebsten?



Familie Beimer: Die Familie Beimer aus der Lindenstraße stand in den 80er Jahren für traditionelle Werte mit Mutter Helga Beimer als fürsorgliche Mutter. Doch das Familienidyll zerbricht, als Familienvater Hans Beimer sich in eine andere Frau verliebt, eine Affäre beginnt und schließlich die Familie verlässt.