Prinz Charles und weitere Royals verurteilen russischen Angriff auf die Ukraine

Normalerweise äußern sich die europäischen Königshäuser nicht zu aktuellen politischen Themen, doch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ändert sich das. Prinz Charles findet deutliche Worte.

Der britische Thronfolger hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. "Wir sind solidarisch mit all jenen, die sich brutaler Aggression widersetzen", sagte Prinz Charles bei einem Besuch in der südostenglischen Stadt Southend-on-Sea.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Dort war im Oktober vergangenen Jahres der Parlamentsabgeordnete David Amess erstochen worden. Die "schrecklichen Tragödie" in Southend-on-Sea sei "ein Angriff auf die Demokratie, auf die offene Gesellschaft und die Freiheit selbst" gewesen, so der Prinz. "Wir sehen, dass dieselben Werte heute in der Ukraine auf die skrupelloseste Weise angegriffen werden." Dieses Statement zum Krieg in der Ukraine ist ungewöhnlich, weil sich die britischen Royals normalerweise nicht zu politischen Themen äußern.

Kerzen und Sonnenblumen als Zeichen der Solidarität

Prinz Charles und Herzogin Camilla haben die ukrainisch-katholische Kathedrale in London besucht. Dort zündeten sie Kerzen an und legten Sonnenblumen auf den Altar, das sind die Nationalblumen der Ukraine. "Unsere Gedanken und Gebete, so unzulänglich sie auch sein mögen, sind in dieser kritischsten aller Zeiten bei Euch allen," sagte der Prinz.

William und Kate zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine

Auch Charles' Sohn Prinz William und seine Frau Kate haben der Ukraine ihre Solidarität ausgesprochen. "Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und aller Menschen in der Ukraine, die tapfer für die Zukunft kämpfen", schrieben der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf Twitter.

Prinzessin Madeleine von Schweden sorgt sich um Kinder in der Ukraine

Prinzessin Madeleine von Schweden ist mit ihren Gedanken bei den Kindern in der Ukraine und den Hilfsorganisationen, die sich für ihr Wohl einsetzen. Das schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Die Prinzessin arbeitet für die Wohltätigkeitsorganisation "World Childhood Foundation", die ihre Mutter gegründet hat und die sich seit 18 Jahren in der Ukraine engagiert.

Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit beten für den Frieden

Das norwegische Kronprinzenpaar hat in Oslo an einem Friedensgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche teilgenommen. Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit entzündeten gemeinsam mit anderen Besuchern des Gottesdienstes Kerzen.

König Willem-Alexander und Königin Maxima: "Unsere Herzen sind bei den Menschen in der Ukraine"

Die niederländischen Royals melden sich im Ukraine-Konflikt mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort: "Unsere Herzen sind bei den Menschen in der Ukraine und bei allen, die von der Gewalt betroffen sind. Wir haben tiefes Mitgefühl mit den Menschen dort und mit der ukrainischen Gemeinschaft in den Niederlanden, die Angst vor dem Schicksal von Familie und Freunden hat."