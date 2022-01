Sie sind jung, modern und auf dem Weg Monarchinnen zu werden. Prinzessin Ingrid von Norwegen feiert jetzt ihren 18. Geburtstag. Prinzessin Amalia der Niederlande ist schon volljährig und tritt immer mehr in die Öffentlichkeit. Wir stellen Ihnen die Prinzessinnen vor.

Prinzessin Ingrid von Norwegen wird volljährig

Die nächste Generation der Thronfolgerinnen steht schon in den Startlöchern. Am 21. Januar 2022 feiert Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ihren 18. Geburtstag. Aus dem Teenager ist eine junge Frau geworden, die anlässlich ihres Geburtstages ihr erstes großes Fernsehinterview gegeben hat und immer mehr offizielle Termine wahrnimmt. Eines Tages wird sie als erste Frau Staatsoberhaupt von Norwegen sein, denn Ingrid ist hinter ihrem Vater Kronprinz Haakon die Nummer zwei der norwegischen Thronfolge.

Zum 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid hat der Palast ein neues Bild von ihr im Businesslook veröffentlicht. Aufgenommen wurde es in ihrem Büro im Palast. Pressestelle Ida Bjørvik, Königlicher Hof

Die Thronfolgerin sollte so normal wie möglich aufwachsen

Ihre Eltern haben großen Wert darauf gelegt, dass sie möglichst normal aufwächst. Sie besucht bis heute eine öffentliche Schule. Ingrid interessiert sich für Themen, die viele Gleichaltrige auch umtreiben, dazu gehören vor allem der Natur- und Umweltschutz. Sie ist sehr aktiv, fährt gerne Ski, liebt Wassersport und geht zum Kickboxen.

Ihre Mutter Kronprinzessin Mette-Marit ließ einmal durchblicken, dass Ingrid denselben schwarzen Humor besitzt wie ihr Vater. Außerdem sei sie schon früh eine Geschichtenerzählerin mit viel Fantasie gewesen.

Zur Konfirmation zeigte sich Prinzessin Ingrid mit ihrem Vater Kronprinz Haakon und ihrem Großvater Harald V. , König von Norwegen, in Nationaltracht. picture-alliance / Reportdienste Lise Aaserud

Obwohl Ingrid eine moderne Prinzessin ist, trägt sie auch mal die norwegischen Nationaltracht. Damit zeigt sie, dass sie mit den Menschen ihres Landes und den Traditionen verbunden ist.

Die Prinzessin nimmt vermehrt öffentliche Termine wahr

Seit 2021 ist die Prinzessin verstärkt als Vertreterin der norwegischen Königsfamilie in Erscheinung getreten. So war sie beim Zehn-Jahre-Gedenken an die 77 Todesopfer der rechtsextremen Terroranschläge im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya dabei. Außerdem stattete sie der norwegischen Luftwaffe einen Besuch ab.

Prinzessin Ingrid bestieg 2021 unerschrocken den Kampfjet. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bei der Gelegenheit konnte Sie sogar in einem Kampfjet mitfliegen und Norwegen von oben betrachten.

Kronprinzessin Amalia der Niederlande mag deutsche Jungs

Nach ihrer Rede vor dem niederländischen Staatsrat zeigt sich Prinzessin Amalia einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag mit ihren Eltern den Fotografen. imago images PPE

Kronprinzessin Amalia der Niederlande hat im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht und am 7. Dezember ihren 18. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass kam sogar ein Buch über sie heraus. Darin plaudert Amalia über ihr Leben, Freunde und die Liebe. Sie stehe auf galante Jungs und deutsche Jungs könnten das im Allgemeinen besser als niederländische. Boulevard-Medien munkeln, dass Amalia einen Freund hat. Sie soll sich in einen deutschen Millionärssohn verliebt und seit etwa einem halben Jahr vergeben sein.

Amalia sieht künftige Aufgabe als Ehre

Auf ihren ofiziellen Geburtstagsfotos zeigt sich Amalia selbstbewusst. Pressestelle RVD - Frank Ruiter

Amalias Hobbys sind Reiten, Singen und Cocktails mixen. Außerdem liebt sie Mode und Diademe. Derzeit nimmt sie sich eine Auszeit, will reisen und bei "sehr coolen Unternehmen" Praktika machen. Was das Studium angeht, interessiert sie sich für Geschichte, Wirtschaft und Recht. In jedem Fall wünscht sie sich ein ganz normales Studentenleben. Ihren Bachelor-Abschluss will sie in den Niederlanden machen und ihren Master im Ausland. In ihrer künftigen Rolle sieht Amalia keine große Belastung, eher eine Ehre.

"Ich bin im Dienst meines Landes. Ich gebe mein Leben für die Niederlande."

Prinzessin Elisabeth von Belgien studiert in Oxford

Zu Prinzessin Elisabeths 18. Geburtstag gab es in Belgien eine offizielle Zeremonie. Zu diesem Anlass hielt die Prinzessin eine Rede. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die belgische Kronprinzessin Elisabeth studiert derzeit Geschichte und Politik an der englischen Universität Oxford. Zuvor hat sie eine einjährige Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel absolviert. Das hat bei den Thronfolgern in Belgien Tradition. 2020 machte die junge Belgierin in Wales ihren internationalen Schulabschluss.

Elisabeth hat viele Hobbys, sie fährt Ski, spielt Tennis, geht Segeln und Tauchen. Sie ist gerne in der Natur, deshalb macht sie auch gerne Trekking-Touren. Die Prinzessin hat aber auch eine musikalische Seite. Mehrere Jahre nahm sie Klavierunterricht und liebt verschiedene Musikrichtungen. Außerdem kocht sie gerne und probiert gerne neue Rezepte aus.

Engagierte Prinzessin mit Pflichtgefühl

Prinzessin Elisabeth zeigte sich am belgischen Nationalfeiertag in einem wunderschönen roten Kleid. picture-alliance / Reportdienste Dutch Photo Press | Patrick van Katwijk

Die künftige Thronfolgerin von Belgien ist auch sozial engagiert. Sie setzt sich ein für Kinder, die die Schule abgebrochen haben, für ältere Menschen, Obdachlose und Behinderte. Neben all ihren Pflichten und Engagements versucht sie aber auch so viel Zeit wie möglich mit ihren Freunden zu verbringen.

Zu wichtigen Terminen kommt Elisabeth nach Hause

Auch wenn Großbritannien derzeit ihre Wahlheimat geworden ist, kehrt die Kronprinzessin, die auch den Titel Herzogin von Brabant trägt, zu wichtigen Anlässen und Familienfeiern an den elterlichen Hof zurück.

