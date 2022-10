So schlau die Sprachassistenten wir Alexa, Siri und Co. auch sind, manchmal geht eben etwas schief in der Kommunikation. Raten Sie mit und finden Sie heraus, welche Antworten stimmen und was hinter den lustigen Missverständnissen steckt.

Ein Gespräch mit Alexa führt nicht immer zum Ziel. IMAGO IMAGO / Panthermedia Es ist schon erstaunlich, was Sprachassistenten heute alles können und sie werden immer besser. Trotzdem sind sie noch nicht perfekt, das ist lästig und manchmal sehr lustig. Manchmal geht es drunter und drüber zwischen Mensch und Maschine. SWR4 hat die unterhaltsamsten Situationen und Fakten gesammelt. 2018 rätselte das Internet: Alexa fing ohne Grund an zu lachen. Was war der Grund? Hacker hatten sich in die Geräte gemogelt und lachten sich darüber kaputt. Amazon konnte die Schwachstelle beheben. Kurze Sätze wurden vom Gerät als "Alexa, lache!" falsch verstanden. Amazon änderte den Befehl zu "Alexa, kannst du lachen?" und das Phänomen verschwand. Es handelte sich um einen Kinderstreich: Sie zeichneten ihr Lachen auf um ihre Eltern zu erschrecken. Amazon programmierte dagegen eine Kindersicherung. irrelevant: Hacker hatten sich in die Geräte gemogelt und lachten sich darüber kaputt. Amazon konnte die Schwachstelle beheben.

irrelevant: Es handelte sich um einen Kinderstreich: Sie zeichneten ihr Lachen auf um ihre Eltern zu erschrecken. Amazon programmierte dagegen eine Kindersicherung. Die gegebene Antwort ist 2020 veröffentlichte die Ruhr Uni Bonn eine Studie darüber, welche Wörter Sprachassistenten am häufigsten falsch verstehen. Im Deutschen fühlt sich Amazon beispielsweise durch "Am Sonntag" und Siri durch das Getränk "Daiquiri" angesprochen. Welches deutsche Fernsehmaterial wurde für diesen Test benutzt? Die gesammelten Werke von Loriot Alle Folgen der "Lindenstraße" "Tatort"-Krimis irrelevant: Die gesammelten Werke von Loriot

richtige Antwort: "Tatort"-Krimis Die gegebene Antwort ist 2019 prognostizierte ein Wetteransager der BBC gerade live im Fernsehen Schneefall in den USA, als Siri auf seiner Armbanduhr ungeplant anfing zu sprechen. Was hat Siri gesagt? "Es gibt keinen Schneefall in der Wettervorhersage." "Du bist heute dran mit Schneeschippen." "Ich bin ein Schneemann." richtige Antwort: "Es gibt keinen Schneefall in der Wettervorhersage."

richtige Antwort: Nutzer: "Wann fährt der nächste Bus in die Innenstadt?" Siri: "Das geht dich nichts an."

