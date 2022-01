Queen plant pompöses Thronjubiläum im Juni

per Mail teilen

Zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. in diesem Jahr soll in Großbritannien vier Tage lang gefeiert werden. Der Buckingham-Palast hat jetzt die genauen Pläne für das Spektakel vorgelegt.

Die Feierlichkeiten sollen trotz Corona-Pandemie stattfinden. Obwohl die Queen am 6. Februar 1952 den britischen Thron bestiegen hatte, sollen die zentralen Feiern an einem verlängerten Wochenende Anfang Juni stattfinden. Die Briten dürfen sich am 2. und 3. Juni über zwei zusätzliche Feiertage freuen.

Vier Tage wird das Thronjubiläum gefeiert

An der traditionellen Parade zur Feier des Geburtstags der Queen am 2. Juni sollen im Zentrum von London mehr als tausend Soldaten mit Pferden und Musikkapellen teilnehmen. Die "Queen's Birthday Parade" wird also sehr pompös werden.

Am 3. Juni findet dann ein Dankgottesdienst für die lange Regentschaft von Elizabeth II. in der Londoner St. Paul's Cathedral statt.

Am 4. Juni organisiert die BBC unter dem Titel "Platinum at the Palace" ein Live-Konzert mit "einigen der weltgrößten Unterhaltungsstars".

Am 5. Juni sollen dann im Rahmen eines "Big Jubilee Lunch" Stadtteil- und Dorffeiern im ganzen Land stattfinden. Es wird mit mehr als 200.000 solcher Partys gerechnet.

In London findet ein Straßenfest mit Musik, Theater und Zirkusvorführungen statt, bei dem Künstler aus verschiedenen Ländern des Commonwealth auftreten.

Queen wünscht sich Pudding-Wettbewerb

Dass sie sich trotz 70 Jahren gewissenhafter Pflichterfüllung immer noch Humor bewahrt hat, beweist die Queen mit der Ausschreibung eines landesweiten Backwettbewerbs. Dabei soll "ein ganz neuer, der Queen gewidmeter Pudding" gefunden werden. Die fünf Finalisten präsentieren ihre Kreation vor einer Jury, der auch der Chefkoch des Palasts angehört. Die Gewinner-Kreation wird dann auch bei den landesweiten Straßenfesten serviert.