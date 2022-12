Wie Königsfamilien Weihnachten feiern – und was die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ auslöst

per Mail teilen

Allein zwei Vorankündigungen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ haben weltweit für ein riesiges Aufsehen gesorgt. Wieso Prinz Harry und Herzogin Meghan diesen Megadeal mit dem Streaming-Dienst eingegangen sind und mit welchen Konsequenzen die beiden aus dem britischen Königshaus rechnen könnten, darum geht es in „Annelies Royale Welt“. Aber auch um royales Weihnachten! Denn das Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie könnte von dieser Geschichte überschattet werden, wie auch die USA-Reise von Prinz William und Prinzessin Kate und ein Rassismus-Vorfall im britischen Königshaus. Übrigens ist es das erste Weihnachtsfest ohne die Queen! Und wir schauen in andere Königshäuser. Wie es dort mit Traditionen aus aller Welt, Weihnachtsansprachen der Monarchen und kulinarischen Köstlichkeiten aussieht, das lässt Royalexpertin Annelie Malun mit Royalfan Janboris Rätz schon mal in Weihnachtsstimmung kommen.