Nein, euer royaler Podcast „Annelies Royale Welt“ ist nicht eingestellt worden.

Royalexpertin Annelie Malun kam leider ein Schulterbruch dazwischen. Ausgeknockt für Wochen. Aber es geht weiter. Versprochen! Mitte Januar ist der Plan. We, Annelie Malun und Chrissi Karn, will be back! In gewohnter royaler Qualität. Bis dahin: Schöne Weihnachten und einen guten Start in ein neues Royales 2022!

„Annelies Royale Welt“, ist bald wieder da! Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.