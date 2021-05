Gemeinsam mit Ihrem Lieblingsmoderator im schönen Rheinland-Pfalz wandern gehen? SWR4 macht's möglich! Mit etwas Glück sind Sie schon bald mit Stefan Nink draußen unterwegs und können auf dem Weg mit ihm über alles plaudern. Gleich mitmachen!

Eine von sechs Rundwanderungen durch Rheinland-Pfalz zu gewinnen

Stefan Nink ist der "SWR4 Wandernink"! Unser beliebter Moderator wandert leidenschaftlich gerne in Rheinland-Pfalz und möchte dieses Erlebnis mit seinen Hörer*innen teilen. Auf sechs verschiedenen Rundwanderungen können ihn jeweils 3x2 Personen begleiten - am Mittelrhein, im Hunsrück, in der Pfalz, an der Mosel, im Westerwald und in der Eifel. Alle Touren sind weiter unten auf der Seite ausführlich beschrieben.

Schicken Sie uns das ausgefüllte Formular und mit etwas Glück sind Sie dabei! Die Gewinnaktion endet am Freitag, 21. Mai 2021, 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden direkt von SWR4 benachrichtigt.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.

Wichtige Hinweise Die genannten sechs Wanderwege sind leider nicht rollstuhlgerecht ausgebaut. Wer mitwandert, sollte festes Schuhwerk tragen und trittsicher sein. Hunde möchten wir Sie bitten zu Hause zu lassen.