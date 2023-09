Vom 26. Todestag von Lady Di bis zu Charles' erstem Jahr als König - Ein Besuch in London

"Prinzessin der Herzen oder Prinzessin Diana - unvergessen." Das liest man auch 26 Jahre nach dem Unfalltod von Lady Di am Tor des Kensington Palastes in London. Royal-Fans nehmen sich mehrere Tage Zeit, um einen Ort zu erschaffen und an Diana zu erinnern. Dort harren sie einen ganzen Tag lang aus, um ihrer zu gedenken.

Das hat Royalexpertin Annelie Malun eher durch Zufall hautnah in London miterlebt. Denn eigentlich war Urlaub angesagt. Aber solche Begegnungen lässt sie sich nicht entgehen - und sie erzählt in dieser Podcast-Folge über die Ausstellung der Krönung von König Charles und Königin Camilla im Buckingham Palace und über viele Begegnungen, die alle irgendwie mit der "Royal Family" zusammenhängen. Selbst in der Freddie Mercury-Ausstellung bei Sotheby's wurde es königlich oder in Notting Hill auf dem legendären Flohmarkt in der Portobello Road.

Und natürlich haben es auch Prinz Harry und Meghan Markle kurz vor dem ersten Todestag der Queen in die britische Presse geschafft. All das in "Annelies Royale Welt Spezial - ihr Besuch in London".