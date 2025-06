Urlaubsorte mit royalem Flair – und wo die Royals Urlaub machen

per Mail teilen

Großbritannien ist eine royale Reise wert! Paläste, Herrenhäuser und Gärten der Royal Family findet man dort. Die Royals verbringen dort gerne ihren Urlaub – und mit ein bisschen Glück bekommt man den ein oder anderen zu sehen. So auch in Schweden. Vor allem in Solliden, der Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie.

Diese Folge ist eine Premiere: Royalexpertin Annelie Malun war mit Chrissi Karn live vor Ort mit Publikum im SWR Studio in Kaiserslautern. Da gab es nicht nur royale Tipps und Infos, sondern auch eine Tea-Time mit einem Geschenk für Chrissi Karn!

"Annelies Royale Welt" – der royale Podcast. Informativ und unterhaltsam.