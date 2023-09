per Mail teilen

Wir schenken 200 Gewinner*innen einen unvergesslichen Abend bei SWR4 LIVE mit Thomas Anders und seiner Band. Die Tickets für dieses exklusive Konzert in Koblenz gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen!

Thomas Anders und seine Band treten am Mittwoch, 4. Oktober 2023, im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein auf. In stimmungsvoller Atmosphäre kommen die Konzert-Besucher hier ihrem Star ganz nah. Für den Sänger ist der Auftritt quasi ein Heimspiel, denn er ist in Koblenz zuhause.

Machen Sie mit und seien Sie dabei, wenn der 60-jährige Weltstar eigene Hits wie "Das Leben ist jetzt" und beliebte Modern Talking-Klassiker wie "You’re my heart, you’re my soul" zum Besten gibt. Einfach schnell die Felder unten ausfüllen und angeben, wie viele Tickets Sie gewinnen möchten, pro Gewinner*in gibt es maximal 4. Teilnehmen können Sie bis zum 24. September 2023, 24 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.