Nasenbär, Braunkopfklammeraffe, Erdmännchen oder Bennett-Känguru - welches Tier soll's sein? Gewinnen Sie bei uns eine Patenschaft für ein Tier inklusive Jahresticket für den Zoo, in dem es lebt!

Sie lieben Tiere und gehen gerne in den Zoo? Dann bekommen Sie bei uns die schöne Gelegenheit, Tier-Pate zu werden und ihren "Schützling" regelmäßig zu besuchen! Wir vergeben Patenschaften für vier Tiere in vier verschiedenen Zoos bzw. Tierparks in Rheinland-Pfalz. Und natürlich dürfen Sie noch jemanden mitnehmen, das dazugehörige Jahresticket gilt für zwei Personen.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 26. Januar 2021, 12 Uhr. Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt, telefonisch benachrichtigt und im Radio vorgestellt.

Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen des Formulars die Teilnahmebedingungen.