Wie geht es nach der Flutkatastrophe für die Menschen im Ahrtal weiter? Wie kommen sie durch den Winter? Darüber sprechen wir bei SWR4 Klartext mit Umweltministerin Anne Spiegel und weiteren Gästen in Bad Neuenahr. Sie können dabei sein.

Die Menschen im Ahrtal schauen nach vorne. Nach der Flutkatastrophe im Sommer wurde Schutt beiseite geräumt, in beißendem Staub und oft unter Tränen. Tausende haben mitgeholfen, damit das Leben an der Ahr weiter gehen kann. In einer Heimat, die eigentlich niemand verlassen will.

Klar ist aber auch: Was im Sommer passiert ist, das macht ein "einfach weiter so" schwer. Das Leben am Fluss wirft Fragen auf: Wie riskant ist das Leben am Flussufer? Sind Starkregen und Hochwasser wirklich kalkulierbar? Aber auch: Was kann möglicherweise besser werden als zuvor in Sachen Energieversorgung? Und ganz konkret: Wie wird für viele Menschen dieser Winter aussehen – ohne Heizung?

Live-Sendung aus dem Kurpark Bad Neuenahr

Über diese Themen diskutiert Moderatorin Anna Lena Dörr bei SWR4 Klartext mit dem Publikum und mit der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel, der Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, Cornelia Weigand, mit dem Helfer-Organisator Thomas Pütz und Prof. Lothar Kirschbauer von der Universität Koblenz – Experte für Siedlungswasserwirtschaft.

SWR4 Klartext findet am Freitag, den 19.11.2021 von 19 - 21 Uhr im Gastrozelt im Kurpark von Bad Neuenahr statt. SWR4 Rheinland-Pfalz überträgt die Podiumsdiskussion live im Radio.

Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel. Das heißt, Sie müssen nachweisen, dass Sie entweder gegen Corona geimpft oder von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind. Eine Anmeldung ist erforderlich entweder telefonisch beim SWR4 Hörerservice unter Tel. 06131 929 30504 oder per Mail an Hoererservice@swr4.de .