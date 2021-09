per Mail teilen

Es ist heutzutage gar nicht so einfach jemanden am Sonntag zum Essen einzuladen. Geimpfte, Genesene, erlaubte Haushalte in einer Wohnung: Da kommen unsere Freundinnen gehörig durcheinander. Dann ist da noch die 7-Tage-Infizienz. Oder hieß das Inzidenz?