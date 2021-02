Alles Wichtige zur Mittagszeit aus den Regionen von Rheinland-Pfalz: Aktualität, Unterhaltung, Service und regionales Wetter in 60 Minuten.

Was ist wichtig für Rheinland-Pfalz und was hat sich getan? Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. In unserer Sendung "Am Mittag" berichten wir aus den rheinland-pfälzischen Regionen.

Wir sind da, wo etwas los ist und wissen, worüber gesprochen wird im Land. Mit Beiträgen unserer Reporter oder in Gesprächen mit Experten vertiefen wir die Themen des Tages und liefern Hintergründe.

Moderatoren der Sendung