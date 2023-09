SWR4 am Nachmittag

In dieser Sendung erklären wir, was was in Ihrer Region Wichtiges passiert ist und was hinter den Schlagzeilen des Tages steht. Dazu nehmen wir uns die Zeit, ein Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten - und geben auch Ihnen die Möglichkeit mitzureden. Mehr als 30 Reporter sind im ganzen Land unterwegs, um Skandale aufzudecken oder kuriose Geschichten auszugraben.

Um das Tagesthema ranken sich bunte Geschichten aus dem Land, die neuesten Gerüchte aus der Welt der Promis - und natürlich sagen wir Ihnen ausführlich, wie das Wetter wird. Verpackt in zwei kurzweilige Stunden, die Ihnen von unseren Moderatorinnen und Moderatoren charmant präsentiert werden!