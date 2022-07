Royals und ihre Fotografen – das perfekte royale Foto

Herzogin Kate und Prinz William ins perfekte Licht zu rücken, das wollte der deutsche Profi-Fotograf Ben Pakalsky. Er hat die beiden bei ihrem letzten Deutschlandbesuch fotografiert. Aber auch andere Royals hatte Ben Pakalsky schon vor seiner Linse, seine Bilder sind in der Presse oder in den sozialen Medien erschienen. Für beide Seiten ist es sehr wichtig, dass am Ende die Fotos perfekt sind. Warum der Profi-Fotograf auch einmal gegen das Protokoll verstoßen hat und was er von Paparazzi hält, das hat Ben Pakalsky Royalexpertin Annelie Malun erzählt. „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.