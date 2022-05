Queen Spezial - Skandale und Erlebnisse aus 70 Jahren auf dem Thron

Skandale, negative Schlagzeilen für das Königshaus, das hat die Queen in den vergangenen Jahren mehrfach erlebt. Die Scheidung von Prinz Charles und Lady Di, der Skandal um Prinz Andrew, aber auch der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus. All das hat die Queen gemeistert, selbst das Horrorjahr „Annus Horribilis“ 1992. Aber auch freudige Erlebnisse wie große Hochzeiten und Reisen gab es in ihrem Leben. Und sie war mehr als 70 Jahre mit der Liebe ihres Lebens, Prinz Philip, verheiratet, hat acht Enkel und 12 Urenkel. Queen Elizabeth ist wie es Herzogin Kate einmal gesagt hat: „Eine Konstante für dieses Land.“ Royalexpertin Annelie Malun hat zusammen mit Chrissi Karn und Royalreporter Jürgen Worlitz über die einschneidenden Erlebnisse in der Royal Family geredet. „Annelie Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.