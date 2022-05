Queen Spezial - 70 Jahre auf dem Thron

Wenn Queen Elizabeth zu einem Staatsbesuch in Deutschland zu Gast war, säumten Menschenmassen die Straßen. In den vergangenen 70 Jahren auf dem britischen Thron war Königin Elisabeth fünf Mal auf Staatsbesuch in Deutschland. Zuletzt 2015, was auch ihr letzter bleiben wird. Neben diesen großen royalen Besuchen hat die Queen oft die britischen Truppenstandorte in Deutschland besucht oder die neue britische Botschaft in Berlin eingeweiht. Wieso die Queen nie privat nach Deutschland gereist ist und wie sie in Deutschland empfangen wurde, darüber spricht Royalexpertin Annelie Malun mit Royalreporter Jürgen Worlitz. Er hat Königin Elisabeth einige Male bei ihren Besuchen in Deutschland gesehen und erlebt. Annelie ist wieder da - nach 6 Monaten Pause. Ab jetzt heißt es wieder: „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.