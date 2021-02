Ob in der Stadt oder auf dem Land: Die Wohnsitze der Royals befinden sich in den besten Lagen. Der Buckingham Palace in London lockt jedes Jahr im Sommer tausende Royal-Fans an. Denn dann ist Queen Elizabeth auf ihrem Sommersitz im schottischen Balmoral. Und nicht nur die Queen hat schön gelegene und weitläufige Anwesen. Auch die Prinzen und Prinzessinnen wohnen in traumhafter Lage. Royal-Expertin Annelie Malun ist mit Royal-Fan Christian Karn auf die Reise quer durch Großbritannien gegangen. „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Unterhaltsam und kurzweilig.