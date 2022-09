Queen Elizabeth II. ist gestorben – wie sie war

Am 8. September 2022 ist Queen Elizabeth II. gestorben. Obwohl sie 96 Jahre alt war, kam diese Meldung für viele überraschend. Denn für viele war sie eben immer da, sie war einfach nicht wegzudenken.

Ihr Leben hat sie voll und ganz in den Dienst der Krone gestellt. Die Queen war aber auch Mutter, Großmutter und Ur-Großmutter. Vor allem auf ihrem Sommersitz in Balmoral in Schottland fühlte sie sich frei und konnte ganz privat mit ihrer Familie Zeit verbringen. Mit ihrem Tod hinterlässt sie eine große Lücke in der britischen Königsfamilie, in England und auch in der gesamten Welt.

"Annelies Royale Welt" mit einer Spezialausgabe zum Tod von Königin Elisabeth II.