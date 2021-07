Als am 29.7.1981 die Glocken der St. Paul´s Cathedral läuten, sind die royalen Fans und auch die Mitglieder der britischen Königsfamilie im siebten Himmel. Die royalen Fans, weil sie eine royale Märchenhochzeit erleben, Queen Elisabeth und Prinz Philip, weil ihr ältester Sohn und Thronfolger mit Anfang 30 endlich heiratet. Die 20-jährige Diana Spencer scheint die perfekte Braut für Prinz Charles zu sein. Doch hinter der Fassade dieser Traumhochzeit sieht es bei weitem nicht so schön aus. Darüber kann auch nicht das pompöse Hochzeitskleid von Lady Di hinwegtäuschen. Wie diese spektakuläre Hochzeit vorbereitet wurde, was sich hinter den Kulissen abspielte, die Zweifel von Lady Di noch am Abend vor der Hochzeit, die Rolle von Camilla und wie Prinz Charles mit Diana umging, hat Royal-Expertin Annelie Malun Royalfan Christian „Chrissi“ Karn erzählt. Wie immer hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam. „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu.