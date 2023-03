Wenn ich keine Moderatorin geworden wäre … würde ich Romane schreiben in einem kleinen Steinhaus auf einer Felsklippe am rauen Meer.

Wenn ich ein Mann wäre ... würde ich es sehr bedauern keine Frau zu sein.

Wenn ich nachts Hunger habe … dann gibt es eine Nacht-Banane. Geht schnell, macht satt und glücklich.

Gerne einmal kennenlernen möchte ich … Nora Tschirner. Ich mag ihren Humor.

3 Monate freie Zeit … am liebsten würde ich … einfach losziehen und schauen, wohin mich der Weg führt. Ich würde unfassbar viele nette Menschen kennenlernen, die Natur bestaunen und permanent leckere Sachen essen auf Märkten, in Kneipen und Restaurants... Das klingt so gut. Ich sollte das dringend mal machen.

Mein liebstes Möbelstück … ganz klassisch: die Couch. Am liebsten voll besetzt mit Mann, Kindern und auf den Füßen der schnarchende Hund.

Mein liebstes Kleidungsstück … ein richtig großer Kapuzenpulli.

Meine größte "Macke" ist ... Bücher nicht weglegen zu können. Wenn mich eins packt, dann bin ich zu nichts zu gebrauchen bis ich das Buch fertig gelesen habe. Geht mir leider auch gelegentlich mit Fernsehserien so. Gut, dass sich diese Anfälle geschmeidig über das Jahr verteilen.

Das wollte ich immer schon mal machen, habe mich aber bisher noch nicht getraut … Klettern. So richtig an Felswänden hoch. Ich stelle mir den Moment so großartig vor, wenn man dann oben ist. Alles, was vor diesem Moment kommt, hält mich allerdings davon ab.

Darüber kann ich lachen: Ich lache wirklich viel und gerne. Ich schätze die Frage worüber, kann ich einfach aus Platzgründen nicht richtig beantworten.

Meine Lieblingsfächer in der Schule … Deutsch und Französisch

Meine schlimmsten Fächer in der Schule ... Chemie und Physik

Gerne wiedergeboren werden würde ich als … Gepard: megaschnell und Flauschefell.

Dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen: Kekse. Ich mag Kekse wirklich sehr, sehr gerne.

Meine erste große Liebe war … ein Pferd, es hieß Edda und ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick, wahrscheinlich allerdings eher einseitig.

Ich entspanne mich am besten… am Wasser (Meer, Fluss oder Badesee ist egal) mit einem schönen Buch (und Keksen natürlich).

Wenn ich für einen Tag eine andere Person sein könnte, wäre ich gerne… eine unglaublich begabte Künstlerin. Ich würde alles zeichnen können, was ich spannend finde und die Bilder wären perfekt. Es muss sich so gut anfühlen, wenn man das kann.