Der Orden der SWR4 Radiofastnacht wird normalerweise an beliebte Mainzer Büttenredner*innen verliehen - mit etwas Glück geht er dieses Jahr an Sie!

Wenn Sie regelmäßig in der Bütt stehen oder einfach so Spaß am Reimen und Dichten haben, dann denken Sie sich einen Vierzeiler zur Fastnacht aus und schicken ihn uns.

Mit etwas Glück wählen wir Ihren Beitrag aus und senden ihn am Fastnachtssamstag, 23. Februar, im Programm von SWR4 Rheinland-Pfalz. Als Auszeichnung verleihen wir Ihnen dann den SWR4 Fastnachtsorden.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.