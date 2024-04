per Mail teilen

Vor mehr als vier Jahren sind Prinz Harry und Meghan Markle als Senior-Royals aus der britischen Königsfamilie ausgestiegen. Seitdem stehen die beiden auf eigenen Füßen, gerade was das Finanzielle betrifft. Und deswegen müssen sie weiter im Gespräch bleiben und öffentlich etwas darstellen.

Der Spagat ist groß zwischen Verträgen und Projekten wie mit Netflix, die einerseits viel Geld einbringen und Charity-Projekten, die die beiden weiterhin verfolgen. Und auch die neue Lifestyle-Marke von Herzogin Meghan "American Riviera Orchard" muss ein Erfolg werden. Dabei müssen Meghan und Harry darauf achten, dass die PR und ihr Bild in der Öffentlichkeit perfekt sind. Denn nur so können sie sich finanzieren und sich auch ihren Lebensstil in Kalifornien leisten.

In ihrem Podcast hat Royaleexpertin Annelie Malun die Politikwissenschaftlerin und PR-Expertin Mona Krewel zu Gast. Sie weiß, wie das PR-Geschäft läuft.

