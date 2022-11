Dieses Jahr waren Meghan Markle und Prinz Harry nach zwei Jahren USA wieder in Europa. Aber nicht nur in der Heimat von Prinz Harry, sondern auch in Düsseldorf beim Kick-off- Event der „Invictus Games“, die Prinz Harry vor Jahren ins Leben gerufen hat. SWR4-Royalexpertin Annelie Malun hat die beiden vor Ort hautnah erlebt, mit dabei auch der Profi-Fotograf Ben Pakalski. Beide erzählen exklusiv unter anderem über die Ereignisse hinter den Kulissen.

Übrigens konnte niemand zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass nur gut eine Woche nach dem Düsseldorfer Termin Annelie Malun nach London zum Staatsbegräbnis der Queen reisen und dort das prominente Paar wiedersehen würde. In dieser Folge geht es um die Rolle von Prinz Harry und Herzogin Meghan in der Royal Family, über die Vermarktung ihrer Personality in Projekten auf Spotify und Netflix, aber auch um das Thema: Wird Meghan Markle als Präsidentschaftskandidatin in den US-Wahlkampf 2024 einsteigen?

Darüber redet Royalexpertin Annelie Malun zusammen mit Chrissi Karn und dem Profi-Fotografen Ben Pakalski. Ben berichtet über seine Eindrücke vom Event in Deutschland, wie er Meghan und Harry sieht und verrät auch, wie hart das Geschäft der Fotografen manchmal sein kann.