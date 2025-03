Meghan Markle und ihre neue Lifestyle-Show "With Love, Meghan"

per Mail teilen

Meghan Markle ist zurück im Showbusiness! "With Love, Meghan", heißt ihre Show auf Netflix. Nach dem Megxit 2020 will sie wieder durchstarten und kocht, backt und dekoriert. Aber nicht bei sich zu Hause, sondern in einem angemieteten Haus. Zu Gast sind alte Freundinnen und Freunde und professionelle Köche.

In der 100. Folge "Annelies Royale Welt" ist PR-Expertin Mona Krewel zu Gast. Sie analysiert die Lifestyle-Show und deren Einfluss auf das Image von Meghan Markle.

Besonders kritisiert wird Meghans Show wegen mangelnder Authentizität. Mona Krewel sagt, dass Authentizität durch unverfälschtes Verhalten und durch Privatheit erzeugt wird, beides gibt es in Meghans Show aber nicht. Das führe zu Vertrauensverlust in das Produkt und das Produkt ist in diesem Fall Meghan.

Was auch sehr auffällt: Jeder geladene Gast soll etwas Nettes über Meghan sagen. Die PR-Expertin sieht da ganz klar ein absichtliches Empfehlungsmarketing, um ihr Image aufzupolieren und zu zeigen, dass Meghan sympathisch ist. Die Strategie, da sind sich alle einig, geht leider nicht auf.

Neben der Analyse von Meghans Show ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit, um die 100. Folge "Annelies Royale Welt" zu feiern, zusammen mit "Chrissi" Karn.

