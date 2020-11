per Mail teilen

Herzogin Meghan hat einen mutigen Schritt gewagt. In einem Artikel der "New York Times" berichtet sie, dass sie ihr ungeborenes, zweites Kind mit Prinz Harry verloren hat.

Diesen Moment hat sie bis heute nicht vergessen. Im Detail schilderte sie in dem Artikel den Morgen, als es passierte. Wie sie Frühstück machte, die Hunde fütterte, ihre Vitamine nahm, ihre Haare zu einem Pferdeschwanz knotete, um die Windel ihres Sohnes Archie zu wechseln. Und als sie dann plötzlich einen scharfen Krampf spürte und zu Boden ging.

"Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde". Meghan Markle in der "New York Times"

Im Juli hat Meghan Markle nach eigenen Angaben die Fehlgeburt erlitten. In dem Artikel, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, beschrieb die 39-Jährige die tiefe Trauer nach dem Verlust ihres zweiten Kindes. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass Fehlgeburten nach wie vor ein Tabuthema seien und Betroffene deshalb in ihrer Trauer oftmals allein blieben.

Fehlgeburt sei "unerträgliches Leid"

Eine Fehlgeburt sei mit einem schier "unerträglichen Leid" verbunden, so die Herzogin von Sussex weiter. Gleichzeitig sei es aber tabu, darüber zu sprechen. Dies führe zu "(ungerechtfertigter) Scham" und setze "den Kreislauf der einsamen Trauer endlos fort".

Während ihr Mann im Krankenhaus versuchte, sie zu trösten, sei ihr eines klar geworden: Der einzige Weg, jemanden bei der Heilung seiner Verletzungen zu helfen, sei, ihn als erstes zu fragen: "Wie geht es Dir?"

Meghan und Harry hätten gerne nach Archie noch ein zweites Kind bekommen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Markle pries die "mutigen" Frauen, die ihre schmerzlichen Erfahrungen öffentlich gemacht hätten. Damit hätten sie anderen den Mut gegeben, sich ebenfalls zu öffnen.

Wohltätigkeitsorganisationen loben Meghans Offenheit

Nach Meghan Markles Bekanntgabe ihrer Fehlgeburt haben britische Wohltätigkeitsorganisationen, die Familien mit ähnlichem Schicksal unterstützen, die Frau von Prinz Harry für ihre ehrlichen Worte gelobt. Sie zolle "Meghan Beifall für ihren Mut", andere Menschen auf so "ausdrucksstarke Weise" an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen, sagte die Leiterin von Mariposa Trust, Zoe Clark-Coates.

Ausdrücklich lobte Clark-Coates auch Markles Beschreibung von Prinz Harrys Schmerz und seinem offenen Umgang damit. Viele Paare hätten das Gefühl, über ihre Trauer nicht sprechen zu können, insbesondere, wenn sie bereits ein gesundes Kind hätten, sagte sie.

Der "New York Times"-Beitrag sorge dafür, dass sie sich nun "weniger allein" fühlten. Ungefähr jede fünfte der jährlich rund 250.000 Schwangerschaften in Großbritannien endet nach Angaben der Organisation Tommy mit einer Fehlgeburt.