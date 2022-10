Letizia von Spanien - Die moderne Königin

Königin Letizia eröffnet in diesem Jahr zusammen mit ihrem Mann König Felipe und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Frankfurter Buchmesse. Spanien ist Ehrengast. Royalexpertin Annelie Malun ist bei der Eröffnung der Buchmesse dabei und erlebt die beiden hautnah. Das Königspaar wirkt auch bei diesem offiziellen Termin eher zurückhaltend, obwohl es das Zeug zum royalen Glamourpaar hätte, so wie Prinz William und Prinzessin Kate. Königin Letizia und auch König Felipe bleiben aber lieber im Hintergrund. Der 50. Geburtstag am 15. September dieses Jahres von Königin Letizia ist kaum beachtet, da der Tod von Queen Elizabeth die Schlagzeilen in den Medien bestimmt. Königin Letizia hat frischen Wind in das sehr traditionelle Königshaus gebracht.

Wieso sie, ihr Mann König Felipe und ihre Töchter Leonor und Sofia nicht gerne im medialen Mittelpunkt stehen und was das unter anderem mit den vermeintlichen Skandalen von Ex-König Juan Carlos zu tun hat, der seit zwei Jahren in Abu Dhabi lebt, darüber redet Royalexpertin Annelie Malun in dieser Episode „Annelies Royale Welt“.

