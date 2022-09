per Mail teilen

„Lady Diana ist tot ! “ – diese Meldung geht am 31. August 1997 um die Welt und weltweit stehen die Menschen unter Schock.

Lady Diana hatte die letzten Wochen vor ihrem Tod mit dem ägyptischen Geschäftsmann Dodi Al-Fayed verbracht. Er saß mit in dem Unfallauto in Paris. Bis heute ranken sich Mythen um den Unfall und die Todesursache. Das zeigt einmal mehr, dass der tragische Tod von Lady Diana noch heute die Menschen berührt. Dafür hat sie zu Lebzeiten auch viel getan, damit der Di-Kult bis weit über ihren Tod hinaus bestehen bleibt.

Royalexpertin Annelie Malun hat mit dem royalen Kenner Jürgen Worlitz, der jahrelang Lady Diana journalistisch begleitet hat, geredet.

„Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.