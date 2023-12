1976 heiratet die Deutsche Silvia Sommerlath in das schwedische Königshaus ein. Wie ein schwedischer Politiker damals sagte, habe die Heirat mit König Carl Gustaf die Monarchie in Schweden gerettet. Denn die Bürgerliche bringe mit ihrer Art frischen Wind in die Königsfamilie. Königin Silvia findet ihre Rolle – nicht nur als Ehefrau und Mutter. Sie setzt sich seit Jahren weltweit mit ihrer "World Childhood Foundation" für den Schutz von Kindern ein. Wegen ihrer Mutter beschäftigt sie sich als betroffene Angehörige auch mit dem Thema Demenz. So entwickelt sie unter anderem zusammen mit Experten eine spezielle Ausbildung für Pflegekräfte. Doch bei all ihrem sozialen Engagement behält Silvia ihre Familie samt acht Enkelkindern immer fest im Blick.

SWR Royalexpertin Annelie Malun hat in dieser Episode "Annelies Royale Welt" mit der Filmemacherin Julia Melchior gesprochen, die Königin Silvia für ihre neueste TV-Doku interviewt hat und das Königshaus in Schweden sehr gut kennt. Der royale Podcast "Annelies Royale Welt". Informativ, unterhaltsam und spannend!

Die royalen Dokus: