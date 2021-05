Als die Argentinierin Maxima Zorreguieta 2001 bei der Pressekonferenz zur Verlobung mit dem damaligen Prinzen Willem-Alexander der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, waren alle skeptisch. Denn es ging um die Verbindungen ihres Vaters zu dem argentinischen Diktator Videla. Diese Zweifel konnten zwar durch Untersuchungen der niederländischen Regierung beseitigt werden, allerdings wussten die Niederländer*innen nicht so wirklich wer denn die Frau an Willem-Alexanders Seite ist, die auch noch Königin werden würde. Doch sie konnte in diesem Verlobungsinterview durch ihre perfekten Sprachkenntnisse und ihre sympathische Art von sich überzeugen. Von einem zum anderen Moment war das Eis gebrochen und die Niederländer*innen sind hin und weg von ihr. Seit 2013 ist die studierte BWLerin Königin und tut viel Gutes. Sie ist unter anderem UN-Sonderbeauftragte für finanzielle Inklusion, reist durch die Welt, um sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen Zugang zu einem Bankkonto bekommen. Und sie macht sich besonders für Frauen stark. Eine Herzensangelegenheit ist auch Musikunterricht in die niederländischen Schulen zu bringen. Sie bringt sich mit ihrer Intelligenz und Herzlichkeit ein. Ihre Bodenständigkeit und Volksnähe schätzen die Niederländer*innen an ihr. Eine starke Stütze sind ihr Ehemann König Willem-Alexander und ihre drei Töchter. Auch Skandale und Schicksalsschläge hat die Familie gemeistert. Zu Gast im royalen Podcast ist eine Kennerin des niederländischen Königshauses, Reinhildis van Ditzhuysen, mit der sich Annelie Malun über den Menschen Maxima unterhält und tiefe Einblicke in die Königsfamilie gibt. „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.